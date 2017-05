Jul 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.9801 7.2649 1 125 99.9801 7.2649 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 99.8998 7.3219 2 75 99.8998 7.3219 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.8798 7.3210 1 100 99.8798 7.3210 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.8810 7.2478 1 25 99.8810 7.2478 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.8198 7.3213 4 245 99.8198 7.3213 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.8181 7.3905 2 161 99.8181 7.3905 INE090A16Y06 ICICI BK 27-Jul-15 99.7573 7.4001 2 200 99.7573 7.4001 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.7775 7.3994 1 5 99.7775 7.3994 INE084A16BO3 BK OF INDIA 29-Jul-15 99.7217 7.2759 1 250 99.7217 7.2759 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.6982 7.3657 2 145 99.6968 7.4003 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.6776 7.3785 1 200 99.6776 7.3785 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.6767 7.3992 1 50 99.6767 7.3992 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 99.5766 7.3904 1 25 99.5766 7.3904 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.4756 7.4006 1 5 99.4756 7.4006 INE649A16FN6 STATE BK OF HYDERABAD 10-Aug-15 99.4707 7.4701 1 1 99.4707 7.4701 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 99.4037 7.5502 1 5 99.4037 7.5502 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 99.2482 7.6802 1 25 99.2482 7.6802 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.0259 7.4801 1 25 99.0259 7.4801 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.9808 7.6702 1 5 98.9808 7.6702 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 98.9446 7.6339 1 15 98.9446 7.6339 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 98.9629 7.5002 1 5 98.9629 7.5002 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.8687 7.5936 1 30 98.8687 7.5936 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.8469 7.4700 1 25 98.8469 7.4700 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.8238 7.4900 3 125 98.8238 7.4900 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 98.5983 7.5200 1 50 98.5983 7.5200 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 97.7926 7.6999 1 25 97.7926 7.6999 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 97.4540 7.6901 1 50 97.4540 7.6901 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 96.8931 7.7000 1 50 96.8931 7.7000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.5553 7.8601 2 100 95.5553 7.8601 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.2360 7.8700 1 25 95.2360 7.8700 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.2193 7.8651 1 50 95.2193 7.8651 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.2620 7.8249 1 25 95.2620 7.8249 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.1666 7.8551 1 25 95.1666 7.8551 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.1306 7.8500 1 50 95.1306 7.8500 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 95.1188 7.8700 1 25 95.1188 7.8700 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.0709 7.8850 2 50 95.0798 7.8700 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 95.0304 7.8550 1 25 95.0304 7.8550 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 94.9929 7.8850 2 50 95.0019 7.8700 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 92.8720 8.0500 1 25 92.8720 8.0500 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 92.8530 8.0500 1 25 92.8530 8.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com