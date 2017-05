Jul 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 99.9201 7.2967 1 50 99.9201 7.2967 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.9000 7.3100 1 100 99.9000 7.3100 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.9001 7.3000 2 50 99.9001 7.3000 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.8359 7.4994 1 25 99.8359 7.4994 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.8381 7.3987 1 10 99.8381 7.3987 INE090A16Y06 ICICI BK 27-Jul-15 99.7775 7.3994 1 100 99.7775 7.3994 INE141A16UK9 OBC 28-Jul-15 99.7573 7.4001 2 50 99.7573 7.4001 INE008A16B12 IDBI BK 29-Jul-15 99.7557 7.4490 1 10 99.7557 7.4490 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 99.7212 7.8497 1 5 99.7212 7.8497 INE434A16LJ9 ANDHRA BK 31-Jul-15 99.6968 7.4003 1 20 99.6968 7.4003 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.7208 7.2995 1 5 99.7208 7.2995 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 99.6364 7.4005 3 408 99.6364 7.3999 INE692A16EL3 UNION BK OF INDIA 3-Aug-15 99.6398 7.3305 1 95 99.6398 7.3305 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.6519 7.5000 1 5 99.6519 7.5000 INE434A16LN1 ANDHRA BK 4-Aug-15 99.6165 7.3953 3 300 99.6163 7.3995 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.6005 7.3201 1 50 99.6005 7.3201 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.5732 7.4500 1 10 99.5732 7.4500 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.5015 7.6193 1 5 99.5015 7.6193 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.4410 7.5993 1 5 99.4410 7.5993 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.4139 7.4203 2 70 99.4139 7.4203 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.4090 7.7499 1 5 99.4090 7.7499 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.3561 7.6305 1 5 99.3561 7.6305 INE608A16JO2 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-15 99.2155 7.4002 2 50 99.2155 7.4002 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.0296 7.6099 1 5 99.0296 7.6099 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.0040 7.6499 1 5 99.0040 7.6499 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.0045 7.4900 1 25 99.0045 7.4900 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 98.9653 7.6323 1 4.5 98.9653 7.6323 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 98.9298 7.4500 1 50 98.9298 7.4500 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.8892 7.5925 1 15 98.8892 7.5925 INE556R16049 THE BK OF TOKYO- 10-Sep-15 98.8499 7.5834 1 50 98.8499 7.5834 INE483A16KC3 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-15 98.8633 7.6303 1 5 98.8633 7.6303 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 98.7709 7.5701 1 5 98.7709 7.5701 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.7637 7.4901 1 25 98.7637 7.4901 INE112A16IE8 CORPORATION BK 22-Sep-15 98.6220 7.5000 1 150 98.6220 7.5000 INE090A16T78 ICICI BK 9-Oct-15 98.2519 7.6401 1 25 98.2519 7.6401 INE090A16V25 ICICI BK 8-Jan-16 96.3417 7.8749 1 50 96.3417 7.8749 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 95.5804 7.8500 1 100 95.5804 7.8500 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.5804 7.8500 1 100 95.5804 7.8500 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.3118 7.8400 1 25 95.3118 7.8400 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.2872 7.8149 1 75 95.2872 7.8149 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.2686 7.8134 2 75 95.2706 7.8100 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.2620 7.8249 1 25 95.2620 7.8249 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 95.1501 7.8500 1 70 95.1501 7.8500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.1618 7.8301 1 50 95.1618 7.8301 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.1813 7.8300 1 25 95.1813 7.8300 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 95.1398 7.8675 2 135 95.1398 7.8675 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.1439 7.8275 2 100 95.1424 7.8300 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 95.1365 7.8400 1 50 95.1365 7.8400 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 95.1070 7.8900 1 50 95.1070 7.8900 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.1618 7.8301 1 25 95.1618 7.8301 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.0993 7.8700 1 25 95.0993 7.8700 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 95.0289 7.8900 1 50 95.0289 7.8900 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.0274 7.8600 2 100 95.0274 7.8600 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 95.0140 7.8500 1 50 95.0140 7.8500 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 94.9995 7.8100 1 50 94.9995 7.8100 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 94.9904 7.8249 1 25 94.9904 7.8249 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 93.4462 7.9500 2 50 93.4462 7.9500 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 93.3918 7.8500 3 200 93.3918 7.8500 INE090A16Z21 ICICI BK 9-Jun-16 93.3166 7.9700 2 50 93.3166 7.9700 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 93.2976 7.9700 2 150 93.2976 7.9700 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 92.8885 8.0300 1 50 92.8885 8.0300 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 92.9485 7.9800 1 10 92.9485 7.9800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com