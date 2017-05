Jul 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.9197 7.3333 2 50 99.9197 7.3333 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.8592 7.3521 2 150 99.8592 7.3521 INE238A16ZV9 AXIS BK 24-Jul-15 99.8592 7.3521 1 100 99.8592 7.3521 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.9190 7.3972 1 5 99.9190 7.3972 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.9195 7.3515 1 5 99.9195 7.3515 INE084A16BO3 BK OF INDIA 29-Jul-15 99.7614 7.2748 1 20 99.7614 7.2748 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 99.7977 7.3989 1 5 99.7977 7.3989 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 99.7775 7.3994 1 5 99.7775 7.3994 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.7170 7.3992 1 5 99.7170 7.3992 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.6163 7.3995 1 25 99.6163 7.3995 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 99.5761 7.3992 1 25 99.5761 7.3992 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.5721 7.4693 1 250 99.5721 7.4693 INE428A16PT1 ALLAHABAD BK 19-Aug-15 99.3042 7.7499 1 25 99.3042 7.7499 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 99.2897 7.6798 1 10 99.2897 7.6798 INE090A16T03 ICICI BK 27-Aug-15 99.2099 7.6496 1 5 99.2099 7.6496 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.0259 7.4801 1 25 99.0259 7.4801 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.0649 7.4899 1 100 99.0649 7.4899 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.0071 7.4703 1 75 99.0071 7.4703 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.9199 7.5196 1 20 98.9199 7.5196 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.9495 7.7501 1 5 98.9495 7.7501 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.8899 7.4497 1 200 98.8899 7.4497 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.9270 7.4697 2 250 98.9270 7.4697 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 98.7864 7.6001 1 5 98.7864 7.6001 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.8484 7.4602 1 25 98.8484 7.4602 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.8271 7.5998 1 5 98.8271 7.5998 INE434A16LT8 ANDHRA BK 8-Oct-15 98.2885 7.6575 1 50 98.2885 7.6575 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 98.2655 7.6698 1 25 98.2655 7.6698 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 97.9069 7.6501 1 25 97.9069 7.6501 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 97.8357 7.6900 1 25 97.8357 7.6900 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 97.1332 7.7501 1 50 97.1332 7.7501 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 97.0295 7.7599 1 25 97.0295 7.7599 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 97.0095 7.7599 2 40 97.0095 7.7599 INE090A16V25 ICICI BK 8-Jan-16 96.3650 7.8676 1 50 96.3650 7.8676 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.4768 7.8599 1 5 95.4768 7.8599 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 95.4374 7.8250 2 10 95.4374 7.8250 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.3955 7.8301 1 75 95.3955 7.8301 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.3398 7.8250 2 50 95.3370 7.8300 INE503A16DA7 DCB BK 3-Mar-16 95.0633 8.2412 1 50 95.0633 8.2412 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.2785 7.8301 1 100 95.2785 7.8301 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.3370 7.8300 1 25 95.3370 7.8300 INE434A16KQ6 ANDHRA BK 7-Mar-16 95.2085 7.8501 1 50 95.2085 7.8501 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 95.2483 7.8150 1 50 95.2483 7.8150 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 95.1549 7.8750 1 25 95.1549 7.8750 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.2396 7.8300 1 25 95.2396 7.8300 INE528G16ZS6 YES BK 9-Mar-16 95.1220 7.9313 1 9 95.1220 7.9313 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 95.1483 7.8200 1 25 95.1483 7.8200 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 95.1188 7.8700 1 25 95.1188 7.8700 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.1218 7.8649 1 2 95.1218 7.8649 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 95.0723 7.8499 1 50 95.0723 7.8499 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 95.0902 7.8199 1 25 95.0902 7.8199 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.0528 7.8500 1 50 95.0528 7.8500 INE090A16Y55 ICICI BK 9-May-16 93.8513 8.0515 1 0.5 93.8513 8.0515 INE090A16Y63 ICICI BK 20-May-16 93.6380 8.0516 1 0.2 93.6380 8.0516 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 93.1408 7.9999 1 0.5 93.1408 7.9999 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 92.9321 8.0000 1 25 92.9321 8.0000 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 92.7056 8.0900 1 8 92.7056 8.0900 INE237A16G85 KOTAK MAH BK 12-Jul-16 92.5914 8.0900 1 10 92.5914 8.0900 INE090A160A5 ICICI BK 13-Jul-16 92.6022 8.0550 1 0.1 92.6022 8.0550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com