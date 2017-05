Aug 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JH6 PUNJAB AND SIND BK 25-Aug-15 99.9800 7.3015 2 495 99.9800 7.3015 INE008A16C45 IDBI BK 25-Aug-15 99.9800 7.3015 4 445 99.9800 7.3015 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 99.9200 7.3104 4 630 99.9198 7.3241 INE084A16BR6 BK OF INDIA 28-Aug-15 99.9201 7.2967 1 250 99.9201 7.2967 INE077A16CZ1 DENA BK 28-Aug-15 99.9200 7.3058 1 50 99.9200 7.3058 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.8186 7.3701 1 10 99.8186 7.3701 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.8186 7.3701 1 10 99.8186 7.3701 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 99.7784 7.3694 1 5 99.7784 7.3694 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.7805 7.2994 1 5 99.7805 7.2994 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.8018 7.2487 1 5 99.8018 7.2487 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 99.8018 7.2487 1 5 99.8018 7.2487 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 99.6616 7.2903 2 150 99.6616 7.2903 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.6428 7.2692 1 100 99.6428 7.2692 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.6635 7.2492 1 5 99.6635 7.2492 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 99.5789 7.3501 1 25 99.5789 7.3501 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.5190 7.3506 1 25 99.5190 7.3506 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.5038 7.2806 1 15 99.5038 7.2806 INE648A16GX5 STATE BK OF BIKANER AND 21-Sep-15 99.4462 7.2594 1 25 99.4462 7.2594 INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 98.8194 7.6503 1 5 98.8194 7.6503 INE683A16GW4 THE SOUTH INDIAN BK 23-Oct-15 98.7776 7.5283 5 225 98.7769 7.5327 INE683A16GX2 THE SOUTH INDIAN BK 26-Oct-15 98.7157 7.5376 2 200 98.7157 7.5376 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 98.7271 7.4698 2 100 98.7271 7.4698 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 98.6473 7.4702 1 200 98.6473 7.4702 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 98.6473 7.4702 1 25 98.6473 7.4702 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 98.4715 7.4548 2 500 98.4715 7.4548 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 98.4511 7.4577 4 75 98.4511 7.4577 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.4210 7.6050 1 50 98.4210 7.6050 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.4422 7.5999 1 50 98.4422 7.5999 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.4008 7.6051 1 50 98.4008 7.6051 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.4220 7.6001 1 50 98.4220 7.6001 INE683A16GV6 THE SOUTH INDIAN BK 20-Nov-15 98.2105 7.5576 4 300 98.2105 7.5576 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 98.1344 7.6252 2 250 98.1344 7.6252 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.4094 7.6801 1 100 96.4094 7.6801 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 96.4004 7.7001 1 50 96.4004 7.7001 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.3543 7.6300 1 75 96.3543 7.6300 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.3326 7.6350 1 75 96.3326 7.6350 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.1703 7.6500 1 50 96.1703 7.6500 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.1606 7.6702 6 16 96.1606 7.6702 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 96.1097 7.6950 1 75 96.1097 7.6950 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.1024 7.6701 2 25 96.1024 7.6701 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 96.0764 7.6051 1 0.3 96.0764 7.6051 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.0155 7.6500 1 50 96.0155 7.6500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.9861 7.6700 2 51.9 95.9861 7.6700 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 95.9794 7.6450 1 50 95.9794 7.6450 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.9651 7.6734 3 40.5 95.9542 7.6949 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 95.9819 7.6400 1 25 95.9819 7.6400 INE077A16CP2 DENA BK 14-Mar-16 95.8985 7.6900 2 150 95.8985 7.6900 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.9113 7.6651 2 50 95.9190 7.6500 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 95.9215 7.6451 1 50 95.9215 7.6451 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 95.8701 7.6700 1 25 95.8701 7.6700 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 95.8352 7.7001 2 0.7 95.8352 7.7001 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 94.0054 7.8900 1 25 94.0054 7.8900 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 93.7577 7.8900 3 150 93.7577 7.8901 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 93.1154 7.8450 1 13 93.1154 7.8450 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 5-Aug-16 93.0904 7.8300 1 75 93.0904 7.8300 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 92.8864 7.8300 2 100 92.8864 7.8300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com