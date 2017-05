Aug 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16BM1 RBL BK 28-Aug-15 99.9392 7.4018 1 50 99.9392 7.4018 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.8403 7.2980 3 245 99.8403 7.2980 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.8392 7.3483 1 5 99.8392 7.3483 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.8385 7.3804 1 5 99.8385 7.3804 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.8208 7.2806 1 5 99.8208 7.2806 INE705A16MG6 VIJAYA BK 9-Sep-15 99.7013 7.2901 1 95 99.7013 7.2901 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 99.6815 7.2890 2 75 99.6815 7.2890 INE556R16049 THE BK OF TOKYO-MITSUBIS10-Sep-15 99.6714 7.5209 1 25 99.6714 7.5209 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.6775 7.3808 1 5 99.6775 7.3808 INE483A16KC3 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-15 99.7029 7.2510 1 5 99.7029 7.2510 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.6554 7.4243 1 100 99.6554 7.4243 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 99.6214 7.3007 1 25 99.6214 7.3007 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.5818 7.2992 1 35 99.5818 7.2992 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.6043 7.2502 1 5 99.6043 7.2502 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.5625 7.2904 2 275 99.5625 7.2904 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.1982 7.3752 2 10 99.2063 7.3005 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 99.1867 7.2997 1 5 99.1867 7.2997 INE608A16JY1 PUNJAB AND SIND BK 7-Oct-15 99.1500 7.4502 1 5 99.1500 7.4502 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 98.9495 7.7501 1 5 98.9495 7.7501 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.5974 7.5251 3 150 98.5974 7.5251 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 98.6094 7.4598 1 50 98.6094 7.4598 INE008A16XM0 IDBI BK 4-Nov-15 98.5696 7.4602 1 50 98.5696 7.4602 INE608A16KD3 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-15 98.5503 7.4573 1 325 98.5503 7.4573 INE683A16GP8 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-15 98.5306 7.5601 2 300 98.5306 7.5601 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 98.5304 7.4576 1 325 98.5304 7.4576 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 98.2489 7.4775 7 450 98.2489 7.4775 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.4290 7.6800 1 0.25 96.4290 7.6800 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.1634 7.7049 2 60 96.1634 7.7049 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.1849 7.6600 2 50 96.1849 7.6600 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.1267 7.6600 1 50 96.1267 7.6600 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.1461 7.6600 1 50 96.1461 7.6600 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 96.1073 7.6999 1 25 96.1073 7.6999 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.1413 7.6699 1 25 96.1413 7.6699 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 96.0661 7.6649 2 50.5 96.0661 7.6650 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.0298 7.6601 1 25 96.0298 7.6601 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.0294 7.7000 1 5 96.0294 7.7000 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.0021 7.6768 5 154 96.0005 7.6800 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 95.9686 7.7049 1 115 95.9686 7.7049 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.9319 7.6624 3 100 95.9332 7.6599 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 95.9332 7.6599 1 50 95.9332 7.6599 INE976G16BW0 RBL BK 15-Mar-16 95.7657 7.9500 2 100 95.7657 7.9500 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 95.8781 7.7300 1 50 95.8781 7.7300 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 95.7982 7.6599 1 100 95.7982 7.6599 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 93.0182 7.8500 1 25 93.0182 7.8500 INE528G16B82 YES BK 10-Aug-16 92.9810 7.8499 3 15 92.9810 7.8499 INE528G16B74 YES BK 23-Aug-16 92.7372 7.8531 4 40 92.7377 7.8525 INE237A16H27 KOTAK MAH BK 23-Aug-16 92.7570 7.8300 1 25 92.7570 7.8300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com