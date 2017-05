Aug 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16T03 ICICI BK 27-Aug-15 99.9800 7.3015 2 175 99.9800 7.3015 INE608A16JP9 PUNJAB AND SIND BK 28-Aug-15 99.9600 7.3029 1 245 99.9600 7.3029 INE084A16BR6 BK OF INDIA 28-Aug-15 99.9600 7.3029 1 240 99.9600 7.3029 INE141A16UL7 OBC 28-Aug-15 99.9600 7.3029 1 190 99.9600 7.3029 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.9601 7.2847 1 5 99.9601 7.2847 INE608A16JS3 PUNJAB AND SIND BK 2-Sep-15 99.8606 7.2789 2 125 99.8606 7.2789 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.8606 7.2789 1 100 99.8606 7.2789 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.8603 7.2946 2 100 99.8602 7.2998 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.8403 7.2980 1 100 99.8403 7.2980 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.8394 7.3392 1 5 99.8394 7.3392 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 99.8208 7.2806 5 420 99.8208 7.2806 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.8208 7.2806 1 100 99.8208 7.2806 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.8208 7.2806 1 75 99.8208 7.2806 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.8210 7.2725 1 75 99.8210 7.2725 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.7392 7.3416 1 1 99.7392 7.3416 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.5829 7.2797 2 30 99.5795 7.3396 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 99.3428 7.3171 1 25 99.3428 7.3171 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 99.2686 7.4702 2 145 99.2686 7.4702 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.2706 7.4496 2 100 99.2706 7.4496 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.1913 7.4396 1 5 99.1913 7.4396 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 99.1971 7.5751 1 5 99.1971 7.5751 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 99.1945 7.5999 1 5 99.1945 7.5999 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.1755 7.4011 1 100 99.1755 7.4011 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.1783 7.5601 1 5 99.1783 7.5601 INE691A16KP3 UCO BK 12-Oct-15 99.0513 7.5998 1 5 99.0513 7.5998 INE008A16E27 IDBI BK 14-Oct-15 98.9975 7.7004 1 5 98.9975 7.7004 INE683A16GW4 THE SOUTH INDIAN BK 23-Oct-15 98.8042 7.7500 1 5 98.8042 7.7500 INE683A16GV6 THE SOUTH INDIAN BK 20-Nov-15 98.2397 7.6049 4 200 98.2397 7.6049 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 98.2018 7.5096 4 250 98.2023 7.5076 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 97.9410 7.4498 1 50 97.9410 7.4498 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 96.6038 7.7301 2 95 96.6038 7.7301 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 96.5841 7.7300 2 100 96.5841 7.7299 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.4441 7.6900 1 25 96.4441 7.6900 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 96.2876 7.6900 2 50 96.2876 7.6900 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 96.2667 7.7350 1 8.4 96.2667 7.7350 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.1995 7.6701 2 50 96.1948 7.6800 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.1757 7.7201 1 10 96.1757 7.7201 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 96.0020 8.0853 1 0.05 96.0020 8.0853 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.1437 7.6650 1 50 96.1437 7.6650 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 96.1268 7.6999 1 50 96.1268 7.6999 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 96.1268 7.6999 1 3.5 96.1268 7.6999 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.0393 7.6800 1 25 96.0393 7.6800 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.0199 7.6800 1 25 96.0199 7.6800 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.9853 7.7104 2 8.7 95.9853 7.7104 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 95.9855 7.7100 1 5 95.9855 7.7100 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.9026 7.7200 1 10 95.9026 7.7200 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 95.7693 7.7149 1 10 95.7693 7.7149 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.7657 7.6850 1 25 95.7657 7.6850 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 94.1778 7.8350 2 75 94.1778 7.8350 INE528G16B74 YES BK 23-Aug-16 92.7596 7.8486 1 7.5 92.7596 7.8486 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com