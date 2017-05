Aug 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JP9 PUNJAB AND SIND BK 28-Aug-15 99.9800 7.3015 1 235 99.9800 7.3015 INE667A16FI8 SYNDICATE BK 28-Aug-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.9800 7.3015 1 50 99.9800 7.3015 INE238A16A07 AXIS BK 31-Aug-15 99.9167 7.6075 1 150 99.9167 7.6075 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.9201 7.2967 1 50 99.9201 7.2967 INE976G16AL5 RBL BK 31-Aug-15 99.9198 7.3241 1 20 99.9198 7.3241 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 99.9198 7.3241 1 10 99.9198 7.3241 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.8806 7.2722 1 50 99.8806 7.2722 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.8769 7.4978 1 50 99.8769 7.4978 INE141A16UI3 OBC 2-Sep-15 99.8806 7.2722 1 50 99.8806 7.2722 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.8996 7.3366 1 25 99.8996 7.3366 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.8608 7.2684 1 50 99.8608 7.2684 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.8410 7.2659 1 75 99.8410 7.2659 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.7815 7.2661 1 200 99.7815 7.2661 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 99.7812 7.2761 1 75 99.7812 7.2761 INE077A16CT4 DENA BK 7-Sep-15 99.7814 7.2694 1 50 99.7814 7.2694 INE141A16UJ1 OBC 9-Sep-15 99.7417 7.2711 1 50 99.7417 7.2711 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.7217 7.2759 1 125 99.7217 7.2759 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 99.6428 7.2692 2 50 99.6428 7.2692 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 99.6030 7.2741 1 100 99.6030 7.2741 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 99.4827 7.2999 2 100 99.4827 7.2999 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.3629 7.5494 1 5 99.3629 7.5494 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.2924 7.6504 1 25 99.2924 7.6504 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.2155 7.4002 1 100 99.2155 7.4002 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 99.2252 7.5003 1 25 99.2252 7.5003 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 99.2113 7.4401 1 5 99.2113 7.4401 INE691A16KO6 UCO BK 5-Oct-15 99.2170 7.5803 1 5 99.2170 7.5803 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 99.0698 7.4502 1 50 99.0698 7.4502 INE683A16GN3 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-15 98.9835 7.6496 1 5 98.9835 7.6496 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 98.7841 7.4878 8 425 98.7841 7.4878 INE112A16IG3 CORPORATION BK 26-Oct-15 98.7894 7.4549 5 400 98.7894 7.4550 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 98.7641 7.4877 2 250 98.7641 7.4877 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 98.7698 7.4527 3 75 98.7698 7.4527 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 98.7020 7.5000 1 50 98.7020 7.5000 INE237A16H35 KOTAK MAH BK 2-Nov-15 98.6420 7.4999 1 500 98.6420 7.4999 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.6353 7.5374 1 55 98.6353 7.5374 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 98.5022 7.5001 1 100 98.5022 7.5001 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 98.2216 7.5099 4 300 98.2216 7.5099 INE976G16BZ3 RBL BK 3-Dec-15 97.9745 7.6999 1 65 97.9745 7.6999 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 97.9498 7.4901 1 25 97.9498 7.4901 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 97.0319 7.7000 1 25 97.0319 7.7000 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 96.6144 7.7051 1 50 96.6144 7.7051 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 96.6097 7.6700 1 50 96.6097 7.6700 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 96.4530 7.6701 1 25 96.4530 7.6701 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 96.2841 7.6975 2 25 96.2841 7.6975 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.2037 7.7023 1 8 96.2037 7.7023 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.2143 7.6799 3 1.6 96.2143 7.6799 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 96.1911 7.6878 1 6 96.1911 7.6878 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 96.1559 7.6800 5 100 96.1607 7.6700 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.2137 7.5999 3 100 96.2137 7.5999 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 96.1992 7.5900 1 50 96.1992 7.5900 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.0587 7.6800 2 1.7 96.0587 7.6800 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 96.0342 7.6903 2 52 96.0319 7.6949 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 96.0186 7.6825 2 100 96.0224 7.6749 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 96.0099 7.7001 1 10 96.0099 7.7001 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.9648 7.6739 1 1.5 95.9648 7.6739 INE514E16AF1 EXPORT IMPORT BK OF INDI25-Mar-16 95.7736 7.6701 1 25 95.7736 7.6701 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 94.3147 7.8300 1 25 94.3147 7.8300 INE528G16B74 YES BK 23-Aug-16 92.7673 7.8612 3 2.2 92.7673 7.8612 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com