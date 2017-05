Aug 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16A07 AXIS BK 31-Aug-15 99.9386 7.4705 2 275 99.9400 7.3044 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.9400 7.3044 1 100 99.9400 7.3044 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 99.9400 7.3044 1 95 99.9400 7.3044 INE141A16UI3 OBC 2-Sep-15 99.9008 7.2488 1 100 99.9008 7.2488 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.8974 7.4975 1 25 99.8974 7.4975 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.9001 7.3000 1 15 99.9001 7.3000 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.8810 7.2478 1 150 99.8810 7.2478 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.8808 7.2600 1 100 99.8808 7.2600 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.8602 7.2998 4 245 99.8602 7.2998 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.8609 7.2639 2 35 99.8610 7.2579 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 99.8001 7.3110 1 5 99.8001 7.3110 INE166A16LT6 ING VYSYA BK 8-Sep-15 99.7799 7.3194 1 100 99.7799 7.3194 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.4813 7.3197 1 125 99.4813 7.3197 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.2765 7.6001 1 5 99.2765 7.6001 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 99.2355 7.3998 1 5 99.2355 7.3998 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.2935 7.4202 1 5 99.2935 7.4202 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 99.1489 7.4600 1 250 99.1489 7.4600 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 98.7943 7.5500 1 0.5 98.7943 7.5500 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 98.7897 7.4530 3 300 98.7898 7.4522 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 98.7841 7.4878 6 225 98.7841 7.4878 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 98.7654 7.4797 1 50 98.7654 7.4797 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.6554 7.5374 1 10 98.6554 7.5374 INE683A16GP8 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-15 98.5928 7.5501 1 25 98.5928 7.5501 INE095A16QX8 INDUSIND BK 16-Nov-15 98.3684 7.5676 1 200 98.3684 7.5676 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 98.1682 7.5676 2 500 98.1682 7.5676 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 98.1386 7.6077 2 50 98.1386 7.6077 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 97.9605 7.4502 2 50 97.9605 7.4502 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.4922 7.6699 1 25 96.4922 7.6699 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 96.4449 7.7324 2 275 96.4449 7.7324 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 96.3164 7.6700 1 25 96.3164 7.6700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.2604 7.6236 2 0.8 96.2604 7.6236 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 96.2137 7.5999 2 75 96.2137 7.5999 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 96.2715 7.6000 1 50 96.2715 7.6000 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.2089 7.6099 1 25 96.2089 7.6099 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 96.0975 7.6801 1 25 96.0975 7.6801 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 96.1125 7.6099 2 50 96.1125 7.6099 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 94.3869 7.7800 1 50 94.3869 7.7800 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 93.9011 7.8499 1 50 93.9011 7.8499 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 93.1597 7.8824 1 13.5 93.1597 7.8824 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com