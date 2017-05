Aug 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.9604 7.2299 3 390 99.9604 7.2299 INE608A16JS3 PUNJAB AND SIND BK 2-Sep-15 99.9600 7.3029 1 50 99.9600 7.3029 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.9601 7.2847 1 25 99.9601 7.2847 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.9802 7.2284 1 25 99.9802 7.2284 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.9600 7.3029 1 25 99.9600 7.3029 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 99.9404 7.2557 2 125 99.9404 7.2557 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.9400 7.3044 1 25 99.9400 7.3044 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.9203 7.2819 3 370 99.9201 7.2967 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.9201 7.2927 5 340 99.9204 7.2693 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 99.9201 7.2967 2 300 99.9201 7.2967 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 99.9201 7.2967 1 200 99.9201 7.2967 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 99.9201 7.2967 2 100 99.9201 7.2967 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.8610 7.2579 1 200 99.8610 7.2579 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.8403 7.2980 5 430 99.8403 7.2980 INE705A16MG6 VIJAYA BK 9-Sep-15 99.8203 7.3010 1 5 99.8203 7.3010 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 99.8212 7.2643 1 100 99.8212 7.2643 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.7811 7.2794 1 50 99.7811 7.2794 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 99.7200 7.3205 1 150 99.7200 7.3205 INE457A16GX1 BK OF MAHARASHTRA 15-Sep-15 99.7221 7.2654 1 25 99.7221 7.2654 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.7021 7.2706 1 5 99.7021 7.2706 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.6418 7.2896 2 125 99.6418 7.2896 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 99.5421 7.3001 1 25 99.5421 7.3001 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.4666 7.2494 1 5 99.4666 7.2494 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.3955 7.3995 1 25 99.3955 7.3995 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.3044 7.5198 1 5 99.3044 7.5198 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 98.8477 7.4648 2 300 98.8477 7.4648 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 98.8457 7.4776 2 200 98.8461 7.4753 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.8277 7.4649 8 650 98.8277 7.4649 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 98.7229 7.4948 1 125 98.7229 7.4948 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 98.7024 7.4974 2 550 98.7024 7.4977 INE237A16H43 KOTAK MAH BK 3-Nov-15 98.7020 7.5000 3 500 98.7020 7.5000 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 98.6442 7.4876 2 500 98.6442 7.4876 INE095A16RA4 INDUSIND BK 6-Nov-15 98.6424 7.4977 2 100 98.6424 7.4977 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.5086 7.4676 6 1100 98.5086 7.4676 INE095A16QW0 INDUSIND BK 13-Nov-15 98.4890 7.5672 1 250 98.4890 7.5672 INE095A16QX8 INDUSIND BK 16-Nov-15 98.4297 7.5624 1 200 98.4297 7.5624 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 98.3022 7.5048 2 100 98.3022 7.5048 INE238A16B48 AXIS BK 24-Nov-15 98.2921 7.5502 1 125 98.2921 7.5502 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 98.2282 7.5675 1 50 98.2282 7.5675 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.2240 7.4994 4 400 98.2227 7.5051 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.3062 7.6500 1 50 96.3062 7.6500 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.3256 7.6501 1 10 96.3256 7.6501 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.2826 7.6175 1 50 96.2826 7.6175 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 96.0878 7.7401 4 350 96.0878 7.7401 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 96.1364 7.6400 1 50 96.1364 7.6400 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.1667 7.6174 1 50 96.1667 7.6174 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 96.0591 7.6400 1 50 96.0591 7.6400 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.0075 7.6275 4 200 96.0062 7.6300 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.8985 7.6150 1 10 95.8985 7.6150 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 92.9893 7.8400 2 75 92.9893 7.8400 INE976G16CC0 RBL BK 29-Aug-16 92.5259 8.1000 1 25 92.5259 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com