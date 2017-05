Sep 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16GG7 THE SOUTH INDIAN BK 2-Sep-15 99.9797 7.4110 4 200 99.9797 7.4110 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.9799 7.3432 2 175 99.9796 7.4475 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.9796 7.4475 1 85 99.9796 7.4475 INE112A16IA6 CORPORATION BK 2-Sep-15 99.9801 7.2649 1 75 99.9801 7.2649 INE608A16JS3 PUNJAB AND SIND BK 2-Sep-15 99.9801 7.2649 1 50 99.9801 7.2649 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.9797 7.4110 1 25 99.9797 7.4110 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.9596 7.3774 3 255 99.9592 7.4490 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 99.9595 7.3942 2 240 99.9595 7.3942 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.9595 7.4033 3 190 99.9600 7.3029 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.9592 7.4490 1 50 99.9592 7.4490 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.9398 7.3322 3 175 99.9396 7.3531 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.9399 7.3225 2 175 99.9400 7.3044 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.9398 7.3273 4 170 99.9400 7.3044 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.9398 7.3287 1 100 99.9398 7.3287 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 99.9400 7.3044 2 85 99.9400 7.3044 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.8801 7.3027 1 25 99.8801 7.3027 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.8215 7.2505 4 520 99.8216 7.2480 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.8010 7.2770 2 350 99.8004 7.3000 INE608A16JW5 PUNJAB AND SIND BK 14-Sep-15 99.7415 7.2763 2 245 99.7407 7.2993 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.5818 7.2992 1 100 99.5818 7.2992 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.5625 7.2904 1 75 99.5625 7.2904 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 99.5446 7.2601 1 250 99.5446 7.2601 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 99.5421 7.3001 1 15 99.5421 7.3001 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 99.3336 7.4202 1 5 99.3336 7.4202 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 98.8913 7.4402 1 5 98.8913 7.4402 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.8677 7.4647 1 300 98.8677 7.4647 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.8474 7.4665 4 150 98.8469 7.4700 INE683A16GO1 THE SOUTH INDIAN BK 2-Nov-15 98.7387 7.5202 1 100 98.7387 7.5202 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 98.7491 7.4575 2 100 98.7491 7.4575 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 98.7437 7.4901 1 50 98.7437 7.4901 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 98.7279 7.4651 4 350 98.7279 7.4651 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 98.7220 7.5001 1 100 98.7220 7.5001 INE683A16GP8 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-15 98.6716 7.5599 1 100 98.6716 7.5599 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 98.6020 7.5001 1 10 98.6020 7.5001 INE238A16B48 AXIS BK 24-Nov-15 98.2921 7.5502 2 125 98.2921 7.5502 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.2665 7.4871 1 200 98.2665 7.4871 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.5791 7.6500 2 150.2 96.5791 7.6500 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.4815 7.6499 1 25 96.4815 7.6499 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 96.2788 7.6670 1 2 96.2788 7.6670 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 96.1848 7.6199 1 25 96.1848 7.6199 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 96.1066 7.7416 7 400 96.1062 7.7425 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.1558 7.6399 1 50 96.1558 7.6399 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.1751 7.6401 1 25 96.1751 7.6401 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 96.0055 7.6700 1 1 96.0055 7.6700 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.0012 7.6400 1 50 96.0012 7.6400 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.0205 7.6400 1 25 96.0205 7.6400 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 94.3162 7.8000 1 50 94.3162 7.8000 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 94.2023 7.8000 1 100 94.2023 7.8000 INE528G16B74 YES BK 23-Aug-16 92.8548 7.8675 1 0.3 92.8548 7.8675 INE095A16RB2 INDUSIND BK 29-Aug-16 92.7156 7.9000 5 50 92.7156 7.9000 INE528G16B90 YES BK 29-Aug-16 92.7220 7.8925 1 17 92.7220 7.8925 INE528G16C08 YES BK 31-Aug-16 92.6848 7.8926 1 10.5 92.6848 7.8926 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com