Sep 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 99.9800 7.3015 2 140 99.9800 7.3015 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.9800 7.3015 1 50 99.9800 7.3015 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.9600 7.3029 1 300 99.9600 7.3029 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 99.9602 7.2725 2 150 99.9602 7.2664 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.9599 7.3212 1 50 99.9599 7.3212 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.9600 7.3029 1 5 99.9600 7.3029 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.8801 7.3027 2 135 99.8801 7.3027 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 99.7606 7.2992 2 325 99.7606 7.2992 INE608A16JW5 PUNJAB AND SIND BK 14-Sep-15 99.7820 7.2494 1 75 99.7820 7.2494 INE691A16KL2 UCO BK 14-Sep-15 99.7820 7.2494 1 10 99.7820 7.2494 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.7622 7.2503 2 200 99.7622 7.2503 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.6828 7.2592 1 100 99.6828 7.2592 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.5838 7.2642 1 100 99.5838 7.2642 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.4855 7.2601 3 225 99.4855 7.2601 INE434A16JF1 ANDHRA BK 1-Oct-15 99.4139 7.4203 1 1 99.4139 7.4203 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.3554 7.4002 1 5 99.3554 7.4002 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 99.0871 7.8204 1 5 99.0871 7.8204 INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 99.0045 7.4900 1 5 99.0045 7.4900 INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 98.9219 7.7999 1 5 98.9219 7.7999 INE683A16GZ7 THE SOUTH INDIAN BK 30-Oct-15 98.8195 7.5178 1 200 98.8195 7.5178 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 98.7625 7.4975 2 300 98.7625 7.4975 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 98.7670 7.4699 1 250 98.7670 7.4699 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.7589 7.5196 1 90 98.7589 7.5196 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 98.7621 7.4999 1 50 98.7621 7.4999 INE237A16H43 KOTAK MAH BK 3-Nov-15 98.7429 7.4949 1 200 98.7429 7.4949 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 98.7421 7.4997 1 50 98.7421 7.4997 INE008A16XM0 IDBI BK 4-Nov-15 98.7220 7.5001 1 50 98.7220 7.5001 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.6220 7.5000 1 100 98.6220 7.5000 INE008A16F59 IDBI BK 16-Nov-15 98.5081 7.4701 1 100 98.5081 7.4701 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 98.4465 7.4802 1 1 98.4465 7.4802 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 98.4079 7.4749 1 150 98.4079 7.4749 INE238A16B48 AXIS BK 24-Nov-15 98.3154 7.5351 1 100 98.3154 7.5351 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 98.1878 7.4851 1 200 98.1878 7.4851 INE608A16KI2 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-15 98.1849 7.4973 2 150 98.1849 7.4973 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 98.1681 7.4848 1 275 98.1681 7.4848 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 98.0630 7.5101 1 25 98.0630 7.5101 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 96.7079 7.6699 1 50 96.7079 7.6699 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.6018 7.6427 2 155 96.5987 7.6499 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 96.4413 7.6526 1 25 96.4413 7.6526 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.3453 7.6496 2 51 96.3543 7.6300 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 96.2969 7.6700 1 50 96.2969 7.6700 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.3062 7.6500 2 50 96.3062 7.6500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.1897 7.6500 1 25 96.1897 7.6500 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 96.1437 7.6650 2 39 96.1437 7.6650 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 96.1365 7.6798 1 25 96.1365 7.6798 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.1269 7.6199 1 50 96.1269 7.6199 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 94.1553 7.8399 1 1.3 94.1553 7.8399 INE238A16A23 AXIS BK 1-Jul-16 93.8792 7.8800 2 100 93.8792 7.8800 INE434A16LU6 ANDHRA BK 5-Jul-16 93.8137 7.8401 1 100 93.8137 7.8401 INE095A16RB2 INDUSIND BK 29-Aug-16 92.7385 7.8950 1 10 92.7385 7.8950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com