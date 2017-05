Sep 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.9804 7.1554 1 250 99.9804 7.1554 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.9804 7.1554 1 35 99.9804 7.1554 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.9806 7.0824 1 25 99.9806 7.0824 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.9001 7.3000 1 35 99.9001 7.3000 INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 99.8613 7.2423 1 100 99.8613 7.2423 INE483A16KC3 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-15 99.8602 7.2998 1 10 99.8602 7.2998 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 99.7820 7.2494 1 125 99.7820 7.2494 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 99.7805 7.2994 1 5 99.7805 7.2994 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.6999 7.3244 1 85 99.6999 7.3244 INE434A16JF1 ANDHRA BK 1-Oct-15 99.4541 7.4203 1 50 99.4541 7.4203 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.4541 7.4203 1 25 99.4541 7.4203 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 99.3738 7.4195 3 245 99.3738 7.4195 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 99.3537 7.4198 2 125 99.3537 7.4198 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 99.3537 7.4198 1 45 99.3537 7.4198 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.3304 7.4566 3 450 99.3318 7.4404 INE008A16XD9 IDBI BK 7-Oct-15 99.3090 7.4697 3 250 99.3090 7.4697 INE434A16LT8 ANDHRA BK 8-Oct-15 99.2935 7.4202 1 50 99.2935 7.4202 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 99.2681 7.4754 3 250 99.2681 7.4754 INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 99.0124 7.4300 1 50 99.0124 7.4300 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 98.9156 7.5500 2 10 98.9369 7.4000 INE077A16DE4 DENA BK 2-Nov-15 98.7841 7.4878 2 500 98.7841 7.4878 INE141A16UT0 OBC 2-Nov-15 98.7922 7.4373 2 200 98.7922 7.4373 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 98.7890 7.4572 2 200 98.7890 7.4572 INE683A16GO1 THE SOUTH INDIAN BK 2-Nov-15 98.7749 7.5451 1 100 98.7749 7.5451 INE237A16H43 KOTAK MAH BK 3-Nov-15 98.7633 7.4926 2 200 98.7633 7.4926 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 98.7702 7.4503 2 100 98.7702 7.4503 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 98.7041 7.4877 2 100 98.7041 7.4877 INE528G16B58 YES BK 10-Nov-15 98.6384 7.5201 2 150 98.6384 7.5201 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.5677 7.4702 1 50 98.5677 7.4702 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 98.4277 7.4751 2 250 98.4277 7.4751 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 98.2592 7.6076 1 200 98.2592 7.6076 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.2812 7.5098 3 90 98.2812 7.5098 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 98.2117 7.4676 8 950 98.2117 7.4676 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.1849 7.4973 4 500 98.1849 7.4973 INE976G16BZ3 RBL BK 3-Dec-15 98.1164 7.7001 2 100 98.1164 7.7001 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.1549 7.5398 1 50 98.1549 7.5398 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 96.4653 7.6425 1 25 96.4653 7.6425 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 96.4514 7.6300 1 25 96.4514 7.6300 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.3783 7.6200 2 100 96.3783 7.6200 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.3155 7.6301 2 100 96.3108 7.6401 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.3295 7.5999 1 50 96.3295 7.5999 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 96.2095 7.6901 1 50 96.2095 7.6901 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.2218 7.6234 2 75 96.2186 7.6301 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.2025 7.6233 2 75 96.1993 7.6300 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 96.1801 7.6700 1 50 96.1801 7.6700 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 96.1511 7.6899 2 100 96.1511 7.6899 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 96.1631 7.6650 2 50 96.1607 7.6700 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 96.1944 7.6000 2 50 96.1944 7.6000 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 96.1607 7.6700 1 25 96.1607 7.6700 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.1366 7.6001 3 125 96.1366 7.6001 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.0830 7.6700 1 25 96.0830 7.6700 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 94.4685 7.8001 1 25 94.4685 7.8001 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 94.3044 7.8450 2 25 94.3044 7.8450 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 94.2263 7.8200 1 50 94.2263 7.8200 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 94.1883 7.8200 2 50 94.1883 7.8200 INE090A16Z13 ICICI BK 20-Jun-16 94.1313 7.8200 1 25 94.1313 7.8200 INE528G16C16 YES BK 1-Sep-16 92.7013 7.8950 1 33 92.7013 7.8950 INE237A16H50 KOTAK MAH BK 1-Sep-16 92.7399 7.8500 1 33 92.7399 7.8500 INE237A16H68 KOTAK MAH BK 2-Sep-16 92.7214 7.8500 1 10.5 92.7214 7.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com