Sep 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16CT4 DENA BK 7-Sep-15 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE141A16UJ1 OBC 9-Sep-15 99.9001 7.3000 1 50 99.9001 7.3000 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.8830 7.1258 2 100 99.8834 7.1014 INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 99.8808 7.2600 1 75 99.8808 7.2600 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.8583 7.3991 1 30 99.8583 7.3991 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 99.8612 7.2475 1 8.5 99.8612 7.2475 INE237A16A81 KOTAK MAH BK 21-Sep-15 99.6595 7.3357 1 17 99.6595 7.3357 INE112A16IE8 CORPORATION BK 22-Sep-15 99.6442 7.2406 1 100 99.6442 7.2406 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.5818 7.2992 1 20 99.5818 7.2992 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 99.5106 7.4796 1 150 99.5106 7.4796 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 99.3733 7.4254 1 50 99.3733 7.4254 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.4431 7.3002 1 5 99.4431 7.3002 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.4355 7.4004 1 5 99.4355 7.4004 INE608A16JY1 PUNJAB AND SIND BK 7-Oct-15 99.3345 7.4101 3 285 99.3345 7.4101 INE565A16AB0 INDIAN OVERSEAS BK 7-Oct-15 99.4036 7.2997 1 5 99.4036 7.2997 INE238A16XU6 AXIS BK 12-Oct-15 99.2314 7.4398 1 50 99.2314 7.4398 INE691A16KP3 UCO BK 12-Oct-15 99.2954 7.4001 1 5 99.2954 7.4001 INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 99.1745 7.4101 3 250 99.1745 7.4101 INE683A16GN3 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-15 99.1945 7.5999 1 5 99.1945 7.5999 INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 99.0636 7.5004 1 5 99.0636 7.5004 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.9098 7.4502 1 50 98.9098 7.4502 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 98.8066 7.4722 2 100 98.8070 7.4695 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 98.8617 7.5047 1 5 98.8617 7.5047 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 98.7894 7.4548 7 1225 98.7886 7.4597 INE141A16US2 OBC 3-Nov-15 98.7922 7.4373 10 500 98.7922 7.4373 INE608A16KK8 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-15 98.7857 7.4775 7 400 98.7890 7.4572 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 98.8271 7.5998 1 5 98.8271 7.5998 INE008A16XM0 IDBI BK 4-Nov-15 98.7629 7.4950 1 300 98.7629 7.4950 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 98.7226 7.4968 9 425 98.7233 7.4924 INE976G16BT6 RBL BK 10-Nov-15 98.6194 7.6266 2 75 98.6170 7.6399 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 98.4823 7.5000 1 10 98.4823 7.5000 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 98.4654 7.4850 1 200 98.4654 7.4850 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 98.4578 7.4249 2 150 98.4578 7.4249 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.3010 7.5102 1 25 98.3010 7.5102 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 98.2443 7.4975 2 250 98.2443 7.4975 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 98.1774 7.7000 2 50 98.1774 7.7000 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.2051 7.4956 2 60 98.2051 7.4956 INE683A16HA8 THE SOUTH INDIAN BK 3-Dec-15 98.1706 7.5575 2 100 98.1706 7.5575 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 98.1813 7.4299 1 75 98.1813 7.4299 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.1813 7.4299 1 25 98.1813 7.4299 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 97.1999 7.6750 1 25 97.1999 7.6750 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 97.1403 7.6751 1 50 97.1403 7.6751 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.3749 7.6700 4 2.75 96.3749 7.6700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.3977 7.6200 1 1.3 96.3977 7.6200 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 96.3359 7.6700 3 100.1 96.3359 7.6700 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.3326 7.6350 3 150 96.3280 7.6449 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 96.2485 7.6901 2 50 96.2485 7.6901 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 96.2137 7.5999 1 50 96.2137 7.5999 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.1340 7.6450 1 50 96.1340 7.6450 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 96.1559 7.5999 1 50 96.1559 7.5999 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.1559 7.5999 1 50 96.1559 7.5999 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.1269 7.6199 1 50 96.1269 7.6199 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 94.4278 7.7200 1 50 94.4278 7.7200 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 94.2073 7.8200 1 50 94.2073 7.8200 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 94.1503 7.8200 1 50 94.1503 7.8200 INE090A16Z13 ICICI BK 20-Jun-16 94.1503 7.8200 1 4.3 94.1503 7.8200 INE090A16Z47 ICICI BK 23-Jun-16 94.0934 7.8199 3 2.2 94.0934 7.8199 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 93.0636 7.8400 2 50 93.0636 7.8400 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 93.1276 7.8300 1 25 93.1276 7.8300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com