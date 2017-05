Sep 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.9801 7.2768 3 185 99.9800 7.3015 INE476A16QE0 CANARA BK 9-Sep-15 99.9602 7.2733 2 145 99.9601 7.2847 INE705A16MG6 VIJAYA BK 9-Sep-15 99.9603 7.2481 2 65 99.9603 7.2481 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 99.9403 7.2632 2 325 99.9400 7.3044 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.9404 7.2557 1 250 99.9404 7.2557 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.9206 7.2545 3 370 99.9210 7.2144 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 99.8602 7.2998 2 200 99.8602 7.2998 INE608A16JW5 PUNJAB AND SIND BK 14-Sep-15 99.8610 7.2579 1 75 99.8610 7.2579 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 99.8602 7.2998 1 25 99.8602 7.2998 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 99.8413 7.2522 1 50 99.8413 7.2522 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.8213 7.2603 1 275 99.8213 7.2603 INE648A16GX5 SBBJ 21-Sep-15 99.7227 7.2497 2 195 99.7227 7.2497 INE976G16AD2 THE RATNAKAR BK 29-Sep-15 99.5846 7.2502 1 5 99.5846 7.2502 INE428A16QG6 ALLAHABAD BK 1-Oct-15 99.5158 7.3997 1 50 99.5158 7.3997 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.5158 7.3997 1 25 99.5158 7.3997 INE691A16KO6 UCO BK 5-Oct-15 99.4527 7.4394 1 5 99.4527 7.4394 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.4092 7.4801 1 25 99.4092 7.4801 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.2760 7.3941 1 125 99.2760 7.3941 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 98.9484 7.4599 1 5 98.9484 7.4599 INE237A16H43 KOTAK MAH BK 3-Nov-15 98.8446 7.4851 3 200 98.8446 7.4851 INE141A16US2 OBC 3-Nov-15 98.8530 7.4300 1 25 98.8530 7.4300 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 98.8729 7.4300 1 5 98.8729 7.4300 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 98.7841 7.4878 2 500 98.7841 7.4878 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 98.8038 7.4899 2 10 98.8338 7.2998 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 98.8117 7.4398 1 5 98.8117 7.4398 INE683A16GU8 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-15 98.5125 7.5499 3 150 98.5125 7.5498 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 98.4547 7.4401 1 50 98.4547 7.4401 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.2437 7.5001 1 50 98.2437 7.5001 INE683A16HB6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-15 98.2105 7.5576 2 100 98.2105 7.5576 INE976G16CB2 RBL BK 4-Dec-15 98.1774 7.7000 1 50 98.1774 7.7000 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 98.0261 7.4998 1 5 98.0261 7.4998 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.7002 7.6412 4 55.9 96.6997 7.6425 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 96.4698 7.6324 6 600 96.4698 7.6324 INE457A16GN2 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-16 96.4469 7.6401 1 50 96.4469 7.6401 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.4753 7.6201 1 5 96.4753 7.6201 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 96.4275 7.6400 2 100 96.4275 7.6400 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 96.4080 7.6400 1 50 96.4080 7.6400 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 96.4171 7.6200 1 50 96.4171 7.6200 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 96.4080 7.6400 1 50 96.4080 7.6400 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.3931 7.6301 1 25 96.3931 7.6301 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.4330 7.5849 1 25 96.4330 7.5849 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.3840 7.6500 1 25 96.3840 7.6500 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 96.3271 7.6051 1 75 96.3271 7.6051 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.2767 7.6301 1 5 96.2767 7.6301 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.2113 7.6049 1 25 96.2113 7.6049 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.1703 7.6500 1 25 96.1703 7.6500 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 96.0294 7.7000 1 200 96.0294 7.7000 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 94.4596 7.7849 1 100 94.4596 7.7849 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 94.4506 7.7701 1 100 94.4506 7.7701 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 94.3162 7.8000 1 50 94.3162 7.8000 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 93.2540 7.8351 1 50 93.2540 7.8351 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 93.2046 7.8500 2 100 93.2046 7.8500 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 93.1276 7.8300 2 75 93.1276 7.8300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com