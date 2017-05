Sep 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE483A16KC3 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-15 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE237A16A32 KOTAK MAH BK 14-Sep-15 99.8939 7.7535 1 50 99.8939 7.7535 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.8179 7.3986 2 115 99.8179 7.3986 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 99.7009 7.2999 1 100 99.7009 7.2999 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 99.5025 7.2998 1 5 99.5025 7.2998 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.4957 7.4001 1 5 99.4957 7.4001 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.5025 7.2998 1 5 99.5025 7.2998 INE565A16AB0 INDIAN OVERSEAS BK 7-Oct-15 99.4629 7.3000 1 5 99.4629 7.3000 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 99.3485 7.4799 1 25 99.3485 7.4799 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 99.0447 7.4904 1 5 99.0447 7.4904 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE976G16BV2 RBL BK 2-Nov-15 98.9298 7.4500 1 5 98.9298 7.4500 INE237A16H43 KOTAK MAH BK 3-Nov-15 98.8849 7.4837 1 182 98.8849 7.4837 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 98.8825 7.4999 1 5 98.8825 7.4999 INE683A16GP8 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-15 98.8360 7.5416 2 250 98.8358 7.5428 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 98.8377 7.5303 1 5 98.8377 7.5303 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 98.8576 7.3999 1 5 98.8576 7.3999 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.7605 7.5098 1 50 98.7605 7.5098 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 98.7654 7.4797 2 47 98.7654 7.4797 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 98.7596 7.5153 1 25 98.7596 7.5153 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 98.5402 7.5100 3 50 98.5345 7.5398 INE237A16F94 KOTAK MAH BK 1-Dec-15 98.3231 7.5001 1 50 98.3231 7.5001 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.5106 7.6281 2 125 96.5054 7.6400 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.4966 7.6599 2 50 96.4966 7.6599 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.4793 7.6549 2 3.55 96.4793 7.6549 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 96.4469 7.6401 1 25 96.4469 7.6401 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 96.4530 7.6701 1 25 96.4530 7.6701 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 96.4512 7.5874 1 25 96.4512 7.5874 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 96.4091 7.5950 1 25 96.4091 7.5950 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 96.3287 7.6433 2 75 96.3256 7.6501 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.3326 7.6350 1 75 96.3326 7.6350 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 96.2979 7.7100 1 25 96.2979 7.7100 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.2526 7.6401 1 75 96.2526 7.6401 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.2621 7.6200 1 25 96.2621 7.6200 INE238A16A56 AXIS BK 8-Jul-16 93.9041 7.8199 1 25 93.9041 7.8199 INE528G16C32 YES BK 6-Sep-16 92.7220 7.8925 2 17 92.7220 7.8925 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com