Sep 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16FV8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Sep-15 99.9803 7.1919 1 50 99.9803 7.1919 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 99.9179 7.4978 2 240 99.9179 7.4978 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 99.9187 7.4247 1 30 99.9187 7.4247 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 99.8810 7.2478 1 75 99.8810 7.2478 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.8785 7.4002 1 25 99.8785 7.4002 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.5972 7.3808 1 25 99.5972 7.3808 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 99.5041 7.2755 2 10 99.5045 7.2703 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.4923 7.4502 1 5 99.4923 7.4502 INE565A16AB0 INDIAN OVERSEAS BK 7-Oct-15 99.4648 7.2747 2 10 99.4651 7.2699 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.3424 7.5504 1 25 99.3424 7.5504 INE683A16GN3 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-15 99.2907 7.4498 1 5 99.2907 7.4498 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 98.9637 7.3502 1 5 98.9637 7.3502 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 98.9637 7.3502 1 5 98.9637 7.3502 INE608A16KK8 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-15 98.9440 7.3501 1 5 98.9440 7.3501 INE008A16F42 IDBI BK 5-Nov-15 98.9046 7.3500 1 5 98.9046 7.3500 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 98.8699 7.4500 1 5 98.8699 7.4500 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.7561 7.6624 5 200 98.7501 7.6998 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 98.7853 7.4803 1 25 98.7853 7.4803 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 98.7421 7.7497 1 25 98.7421 7.7497 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 98.8259 7.3498 1 5 98.8259 7.3498 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 98.5960 7.5329 2 105 98.5975 7.5246 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 98.5793 7.5147 1 200 98.5793 7.5147 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 98.5873 7.5801 1 50 98.5873 7.5801 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 98.5514 7.5565 4 275 98.5432 7.5999 INE683A16GV6 THE SOUTH INDIAN BK 20-Nov-15 98.5337 7.6502 2 100 98.5337 7.6502 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 98.5011 7.6084 2 300 98.5008 7.6101 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 98.4890 7.5674 2 200 98.4727 7.6501 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 98.5144 7.5400 1 50 98.5144 7.5400 INE608A16KM4 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-15 98.4888 7.4674 4 175 98.4888 7.4674 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 98.4361 7.6302 2 450 98.4361 7.6302 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 98.3915 7.6500 1 100 98.3915 7.6500 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 98.3414 7.6000 1 50 98.3414 7.6000 INE608A16KI2 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-15 98.3224 7.5949 3 100 98.3213 7.5998 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.3256 7.5800 1 195 98.3256 7.5800 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.1774 7.7000 1 25 98.1774 7.7000 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 98.1571 7.6999 1 25 98.1571 7.6999 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 98.1452 7.5802 1 25 98.1452 7.5802 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 96.7234 7.6800 1 25 96.7234 7.6800 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.6611 7.6412 1 75 96.6611 7.6412 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 96.5858 7.6800 1 13.5 96.5858 7.6800 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 96.5640 7.6850 1 50 96.5640 7.6850 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.4926 7.6689 4 255 96.5142 7.6201 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.5117 7.6701 2 150 96.5117 7.6701 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 96.4441 7.6900 1 50 96.4441 7.6900 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 96.4739 7.5800 1 25 96.4739 7.5800 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 96.4245 7.6901 1 25 96.4245 7.6901 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 96.3840 7.6500 1 50 96.3840 7.6500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.3520 7.6350 8 18 96.3520 7.6350 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.3245 7.6525 1 25 96.3245 7.6525 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 96.2876 7.6900 1 75 96.2876 7.6900 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.2385 7.6699 1 300 96.2385 7.6699 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 96.2479 7.6500 1 50 96.2479 7.6500 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.1634 7.6644 3 225 96.1607 7.6700 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 96.1098 7.6549 1 50 96.1098 7.6549 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 96.0343 7.6901 1 50 96.0343 7.6901 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 94.6246 7.7950 3 100 94.6246 7.7950 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 93.9011 7.8499 1 75 93.9011 7.8499 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 93.2287 7.8900 2 100 93.2287 7.8900 INE008A16F91 IDBI BK 8-Sep-16 92.7883 7.8150 1 25 92.7883 7.8150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com