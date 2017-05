Sep 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JW5 PUNJAB AND SIND BK 14-Sep-15 99.9408 7.2026 2 70 99.9413 7.1460 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 99.9404 7.2557 1 50 99.9404 7.2557 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 99.9409 7.1948 1 25 99.9409 7.1948 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.9027 7.1112 5 285 99.9028 7.1025 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 99.8592 7.3521 1 25 99.8592 7.3521 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 99.7389 7.3501 2 100 99.7389 7.3501 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.6427 7.6989 1 50 99.6427 7.6989 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 99.5093 7.4995 1 50 99.5093 7.4995 INE691A16KP3 UCO BK 12-Oct-15 99.3670 7.5005 2 200 99.3670 7.5005 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.3468 7.4995 3 150 99.3468 7.4995 INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 99.3062 7.5002 1 50 99.3062 7.5002 INE608A16JZ8 PUNJAB AND SIND BK 16-Oct-15 99.2860 7.4995 1 100 99.2860 7.4995 INE238A16XV4 AXIS BK 19-Oct-15 99.2252 7.5003 1 25 99.2252 7.5003 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.0410 7.5197 1 50 99.0410 7.5197 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 98.9156 7.5499 1 25 98.9156 7.5499 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 98.9401 7.8202 1 5 98.9401 7.8202 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.8399 7.6501 1 25 98.8399 7.6501 INE705A16MT9 VIJAYA BK 10-Nov-15 98.7827 7.4967 4 125 98.7829 7.4952 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.8423 7.5002 1 5 98.8423 7.5002 INE705A16MU7 VIJAYA BK 13-Nov-15 98.7075 7.5864 2 100 98.7073 7.5875 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 98.5803 7.7302 2 45 98.5803 7.7302 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 98.5858 7.4798 1 25 98.5858 7.4798 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 98.4775 7.7302 2 50 98.4775 7.7302 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.4016 7.6999 1 100 98.4016 7.6999 INE608A16KI2 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-15 98.3457 7.5800 1 25 98.3457 7.5800 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.3403 7.7002 2 15 98.3403 7.7002 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.2150 7.6249 1 25 98.2150 7.6249 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 98.1855 7.4948 1 50 98.1855 7.4948 INE084A16BT2 BK OF INDIA 15-Dec-15 98.0853 7.5001 1 50 98.0853 7.5001 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 96.5905 7.7149 1 50 96.5905 7.7149 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.4620 7.6499 4 125 96.4620 7.6499 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.3508 7.6800 1 50 96.3508 7.6800 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 96.3645 7.6501 1 50 96.3645 7.6501 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.3854 7.6899 1 75 96.3854 7.6899 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.3313 7.6800 1 50 96.3313 7.6800 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 96.3164 7.6700 1 50 96.3164 7.6700 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 96.2439 7.6999 1 25 96.2439 7.6999 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.2580 7.6699 1 4 96.2580 7.6699 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 96.2479 7.6500 1 50 96.2479 7.6500 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 96.2072 7.6949 1 15 96.2072 7.6949 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 96.1219 7.7100 1 50 96.1219 7.7100 INE090A160A5 ICICI BK 13-Jul-16 93.7700 7.9249 2 5 93.7700 7.9249 INE237A16G77 KOTAK MAH BK 13-Jul-16 93.7700 7.9249 1 2.4 93.7700 7.9249 INE238A16A64 AXIS BK 13-Jul-16 93.7700 7.9249 1 2.4 93.7700 7.9249 INE090A162A1 ICICI BK 27-Jul-16 93.5034 7.9250 1 4.4 93.5034 7.9250 INE238A16B14 AXIS BK 27-Jul-16 93.5034 7.9250 1 4.4 93.5034 7.9250 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 93.4229 7.8824 1 0.1 93.4229 7.8824 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com