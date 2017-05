Sep 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.9801 7.2649 1 25 99.9801 7.2649 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 99.9603 7.2481 1 25 99.9603 7.2481 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.9200 7.3058 2 250 99.9200 7.3058 INE237A16A81 KOTAK MAH BK 21-Sep-15 99.8567 7.4828 1 80 99.8567 7.4828 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 99.8392 7.3483 1 50 99.8392 7.3483 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.8191 7.3498 3 150 99.8191 7.3498 INE457A16FX3 BK OF MAHARASHTRA 23-Sep-15 99.8191 7.3498 1 25 99.8191 7.3498 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 99.7189 7.3493 1 25 99.7189 7.3493 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.6749 7.4405 1 25 99.6749 7.4405 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 99.6680 7.5990 1 5 99.6680 7.5990 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 99.5934 7.4507 1 5 99.5934 7.4507 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.4279 7.5006 1 5 99.4279 7.5006 INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 99.2414 7.7502 1 5 99.2414 7.7502 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 99.1370 7.7497 1 5 99.1370 7.7497 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.1265 7.4799 1 5 99.1265 7.4799 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.0169 7.5499 1 5 99.0169 7.5499 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.0018 7.5102 2 10 99.0071 7.4703 INE608A16KD3 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-15 98.9356 7.6997 3 225 98.9356 7.6997 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 98.9581 7.3903 1 5 98.9581 7.3903 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 98.8869 7.4701 1 25 98.8869 7.4701 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 98.8530 7.7002 1 5 98.8530 7.7002 INE705A16MT9 VIJAYA BK 10-Nov-15 98.8431 7.4949 1 150 98.8431 7.4949 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.8504 7.5801 1 5 98.8504 7.5801 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 98.7521 7.6873 12 700 98.7521 7.6873 INE095A16QW0 INDUSIND BK 13-Nov-15 98.7833 7.6198 1 5 98.7833 7.6198 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 98.6456 7.4798 1 25 98.6456 7.4798 INE084A16BT2 BK OF INDIA 15-Dec-15 98.1428 7.5902 1 100 98.1428 7.5902 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 96.6581 7.6949 1 50 96.6581 7.6949 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 96.5901 7.6700 2 300 96.5901 7.6700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.5894 7.6261 2 55 96.5629 7.6876 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 96.5446 7.7299 1 25 96.5446 7.7299 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.5643 7.7300 1 5 96.5643 7.7300 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 96.4964 7.7500 1 5 96.4964 7.7500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.4365 7.6200 1 50 96.4365 7.6200 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 96.3476 7.7300 3 125 96.3476 7.7300 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 96.3672 7.7301 1 25 96.3672 7.7301 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 96.2392 7.7099 1 75 96.2392 7.7099 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 93.4438 7.9285 1 1.3 93.4438 7.9285 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com