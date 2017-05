Sep 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.9799 7.3380 1 25 99.9799 7.3380 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.9397 7.3461 5 260 99.9396 7.3531 INE238A16XS0 AXIS BK 21-Sep-15 99.8801 7.3027 1 100 99.8801 7.3027 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 99.8592 7.3521 1 50 99.8592 7.3521 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.8381 7.3987 1 125 99.8381 7.3987 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.8612 7.2475 1 25 99.8612 7.2475 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 99.8181 7.3905 1 25 99.8181 7.3905 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 99.5885 7.5409 1 5 99.5885 7.5409 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.5732 7.4500 1 5 99.5732 7.4500 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.4629 7.0393 1 5 99.4629 7.0393 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.4629 7.3000 1 5 99.4629 7.3000 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 99.3760 7.6397 1 5 99.3760 7.6397 INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 99.2671 7.6995 1 5 99.2671 7.6995 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 99.1535 7.6003 1 90 99.1535 7.6003 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.1068 7.6501 1 25 99.1068 7.6501 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 99.0596 7.7001 1 25 99.0596 7.7001 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.0862 7.6503 1 5 99.0862 7.6503 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 98.9921 7.5843 1 10 98.9921 7.5843 INE608A16KD3 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-15 98.9356 7.6997 1 100 98.9356 7.6997 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 98.9149 7.7001 5 325 98.9149 7.7001 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.8722 7.5699 1 5 98.8722 7.5699 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 98.7726 7.6876 9 700 98.7726 7.6876 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.7821 7.6274 10 350 98.7821 7.6274 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.8114 7.5700 1 5 98.8114 7.5700 INE008A16F59 IDBI BK 16-Nov-15 98.7172 7.6501 1 25 98.7172 7.6501 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.4795 7.7199 5 275 98.4795 7.7199 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.5000 7.7200 1 10 98.5000 7.7200 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 98.4026 7.6950 1 50 98.4026 7.6950 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.3770 7.7201 1 100 98.3770 7.7201 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.3650 7.6797 1 12 98.3650 7.6797 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.2803 7.6949 1 25 98.2803 7.6949 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 98.2192 7.6951 1 50 98.2192 7.6951 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 98.1320 7.6352 1 25 98.1320 7.6352 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 97.0026 7.7251 1 25 97.0026 7.7251 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 96.8237 7.7250 1 150 96.8237 7.7250 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 96.7369 7.6950 2 50 96.7369 7.6950 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.7308 7.7099 2 35 96.7308 7.7099 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.5777 7.7449 2 75 96.5777 7.7449 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 96.4044 7.7349 1 25 96.4044 7.7349 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.4441 7.6900 1 25 96.4441 7.6900 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.4408 7.6537 2 7 96.4408 7.6537 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 96.3718 7.7199 1 25 96.3718 7.7199 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 96.3462 7.6901 2 100 96.3462 7.6901 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.3462 7.6901 1 25 96.3462 7.6901 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.2840 7.7400 1 75 96.2840 7.7400 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 96.2048 7.7000 1 50 96.2048 7.7000 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 94.6722 7.8400 1 25 94.6722 7.8400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com