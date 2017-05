Sep 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16A81 KOTAK MAH BK 21-Sep-15 99.8973 7.5048 1 8 99.8973 7.5048 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 99.8370 7.4490 1 100 99.8370 7.4490 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 99.8381 7.3987 1 25 99.8381 7.3987 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.7541 7.4984 4 480 99.7540 7.5010 INE238A16A49 AXIS BK 30-Sep-15 99.7226 7.2523 1 50 99.7226 7.2523 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.6178 7.3704 1 100 99.6178 7.3704 INE008A16XD9 IDBI BK 7-Oct-15 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 99.2954 7.4001 1 5 99.2954 7.4001 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 99.1886 7.4646 1 100 99.1886 7.4646 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.2355 7.3998 1 5 99.2355 7.3998 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.0040 7.6499 2 75 99.0040 7.6499 INE608A16KK8 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-15 99.0513 7.5998 1 5 99.0513 7.5998 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 98.9728 7.4278 1 5 98.9728 7.4278 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 98.9568 7.3997 1 5 98.9568 7.3997 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.8474 7.6001 1 5 98.8474 7.6001 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 98.8204 7.7802 1 5 98.8204 7.7802 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 98.7052 7.7226 7 275 98.7052 7.7226 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 98.5849 7.7048 1 50 98.5849 7.7048 INE608A16KM4 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-15 98.5611 7.7227 1 150 98.5611 7.7227 INE238A16YC2 AXIS BK 30-Nov-15 98.4415 7.7048 1 100 98.4415 7.7048 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 98.4380 7.7224 1 100 98.4380 7.7224 INE480Q16028 RABOBK INTERNATIONAL 1-Dec-15 98.4236 7.9000 1 100 98.4236 7.9000 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.3970 7.7224 2 100 98.3970 7.7224 INE683A16HB6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-15 98.3356 7.8201 1 100 98.3356 7.8201 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.2909 7.7399 1 50 98.2909 7.7399 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 98.2704 7.7399 2 50 98.2704 7.7399 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 98.2830 7.6826 1 10 98.2830 7.6826 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.2391 7.6075 3 200 98.2391 7.6075 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 97.0207 7.7299 1 25 97.0207 7.7299 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 96.6830 7.7299 1 25 96.6830 7.7299 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 96.7226 7.7299 1 25 96.7226 7.7299 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.5926 7.7100 2 75 96.5926 7.7100 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 96.5509 7.6700 3 125 96.5509 7.6700 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.4761 7.6183 2 60 96.4352 7.7100 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.3401 7.7033 3 75 96.3417 7.6999 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.3101 7.6001 1 50 96.3101 7.6001 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 94.0486 7.9100 1 10 94.0486 7.9100 INE238A16A56 AXIS BK 8-Jul-16 93.9648 7.9200 2 150 93.9577 7.9300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com