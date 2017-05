Sep 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16GX5 STATE BK OF BIKANER AND 21-Sep-15 99.9425 6.9999 1 15 99.9425 6.9999 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 99.8788 7.3819 1 25 99.8788 7.3819 INE238A16A49 AXIS BK 30-Sep-15 99.7540 7.5010 1 50 99.7540 7.5010 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.7318 7.5505 2 75 99.7318 7.5505 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.7917 7.6188 1 25 99.7917 7.6188 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.6519 7.5000 1 175 99.6519 7.5000 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 99.6315 7.5000 1 75 99.6315 7.5000 INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 99.3131 7.6501 2 100 99.3131 7.6501 INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 99.3251 7.7504 1 5 99.3251 7.7504 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 99.2150 7.5998 2 90 99.2150 7.5998 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 99.2153 7.5969 1 3 99.2153 7.5969 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.1987 7.5599 1 5 99.1987 7.5599 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.0596 7.7001 1 25 99.0596 7.7001 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.1175 7.7374 2 20 99.1218 7.6996 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.0389 7.7001 1 15 99.0389 7.7001 INE141A16US2 OBC 3-Nov-15 99.0389 7.7001 1 10 99.0389 7.7001 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.1010 7.7003 1 5 99.1010 7.7003 INE608A16KK8 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-15 99.0779 7.9000 1 5 99.0779 7.9000 INE434A16MA6 ANDHRA BK 5-Nov-15 99.0536 7.7497 1 5 99.0536 7.7497 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 98.9769 7.6998 3 50 98.9769 7.6998 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.0266 7.7996 1 5 99.0266 7.7996 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 98.9428 7.5000 1 10 98.9428 7.5000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.9703 7.7500 1 5 98.9703 7.7500 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.9495 7.7501 1 5 98.9495 7.7501 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.9120 7.5752 1 1 98.9120 7.5752 INE112A16IJ7 CORPORATION BK 17-Nov-15 98.7617 7.6274 11 675 98.7617 7.6274 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 98.7533 7.6798 2 100 98.7533 7.6798 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 98.7295 7.7000 2 55 98.7295 7.7000 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 98.7015 7.7450 1 200 98.7015 7.7450 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.9048 7.6700 1 25 96.9048 7.6700 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 96.8143 7.6499 2 50 96.8143 7.6499 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 96.7431 7.6799 1 25 96.7431 7.6799 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 96.6518 7.7099 1 60 96.6518 7.7099 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 96.5708 7.7149 1 25 96.5708 7.7149 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.4961 7.6610 4 135 96.4899 7.6751 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.5400 7.6951 1 50 96.5400 7.6951 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 96.4635 7.7349 1 50 96.4635 7.7349 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 96.4285 7.7250 1 25 96.4285 7.7250 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.4519 7.6726 2 100 96.4575 7.6600 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.3521 7.7201 1 25 96.3521 7.7201 INE528G16C40 YES BK 13-Sep-16 92.7592 7.8925 1 7.5 92.7592 7.8925 INE237A16H84 KOTAK MAH BK 13-Sep-16 92.7869 7.8600 1 7.5 92.7869 7.8600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com