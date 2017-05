Sep 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.9801 7.2649 1 70 99.9801 7.2649 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.8793 7.3515 2 150 99.8793 7.3515 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.8105 7.6999 6 350 99.8105 7.7000 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.8105 7.6999 1 25 99.8105 7.6999 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.7329 7.5184 2 200 99.7336 7.4997 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 99.7283 7.6493 1 100 99.7283 7.6493 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 99.7265 7.7001 1 25 99.7265 7.7001 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.7508 7.5988 1 15 99.7508 7.5988 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.7283 7.6493 1 3.9 99.7283 7.6493 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 99.7132 7.4988 1 75 99.7132 7.4988 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.7300 7.6013 1 25 99.7300 7.6013 INE565A16AB0 INDIAN OVERSEAS BK 7-Oct-15 99.6866 7.6500 4 175 99.6866 7.6500 INE608A16JY1 PUNJAB AND SIND BK 7-Oct-15 99.6866 7.6500 1 1.5 99.6866 7.6500 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 99.6450 7.6500 1 50 99.6450 7.6500 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.5880 7.5501 1 25 99.5880 7.5501 INE683A16GN3 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-15 99.5171 7.7006 1 15 99.5171 7.7006 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 99.2934 7.6395 1 25 99.2934 7.6395 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 99.2277 7.4759 1 6.2 99.2277 7.4759 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.1613 7.5296 1 5 99.1613 7.5296 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.0608 7.6902 1 25 99.0608 7.6902 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.0886 7.6300 1 5 99.0886 7.6300 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.9358 7.5502 1 45 98.9358 7.5502 INE008A16F59 IDBI BK 16-Nov-15 98.8663 7.6099 2 75 98.8663 7.6099 INE112A16IJ7 CORPORATION BK 17-Nov-15 98.8440 7.6228 1 200 98.8440 7.6228 INE112A16IQ2 CORPORATION BK 20-Nov-15 98.7876 7.5925 6 650 98.7876 7.5925 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 98.7632 7.7472 2 250 98.7632 7.7472 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 98.7267 7.5927 3 125 98.7267 7.5927 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 98.7172 7.6501 3 75 98.7172 7.6501 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 98.4235 7.5927 1 350 98.4235 7.5927 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 98.4241 7.5898 1 40 98.4241 7.5898 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.3658 7.5799 5 260 98.3658 7.5799 INE112A16IO7 CORPORATION BK 15-Dec-15 98.2827 7.5925 2 200 98.2827 7.5925 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 97.1187 7.6800 1 25 97.1187 7.6800 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 96.8249 7.6725 1 25 96.8249 7.6725 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.7275 7.6700 1 50 96.7275 7.6700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.7554 7.6500 1 25 96.7554 7.6500 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 96.6996 7.6899 2 6 96.6996 7.6899 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 96.6924 7.6599 1 50 96.6924 7.6599 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 96.6686 7.6699 1 25 96.6686 7.6699 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 96.6007 7.6000 1 50 96.6007 7.6000 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 96.5705 7.6699 1 25 96.5705 7.6699 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.5683 7.6751 2 10 96.5791 7.6500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.5791 7.6500 1 25 96.5791 7.6500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.5596 7.6499 1 4 96.5596 7.6499 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 96.5182 7.7000 1 5 96.5182 7.7000 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.4977 7.6574 3 100 96.4966 7.6599 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 96.4412 7.6966 3 75 96.4419 7.6950 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 96.4843 7.5999 1 50 96.4843 7.5999 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 96.3451 7.6500 1 25 96.3451 7.6500 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 96.3062 7.6500 7 1.9 96.3062 7.6500 INE528G16C40 YES BK 13-Sep-16 92.8484 7.8751 9 34 92.8484 7.8751 INE237A16H92 KOTAK MAH BK 19-Sep-16 92.7755 7.8300 1 40 92.7755 7.8300 INE528G16C57 YES BK 19-Sep-16 92.7413 7.8699 1 40 92.7413 7.8699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com