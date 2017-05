Sep 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.8994 7.3512 1 150 99.8994 7.3512 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 99.7477 7.6935 1 95 99.7477 7.6935 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.7586 7.3604 1 50 99.7586 7.3604 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.7715 7.5994 1 5 99.7715 7.5994 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.7386 7.3585 1 300 99.7386 7.3585 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 99.6784 7.3602 1 50 99.6784 7.3602 INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 99.3182 7.8302 1 50 99.3182 7.8302 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 99.3086 7.7005 1 2 99.3086 7.7005 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 99.2997 7.8004 2 50 99.2997 7.8004 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.2878 7.7005 1 25 99.2878 7.7005 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.2310 7.6449 1 5 99.2310 7.6449 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.1639 7.6937 1 55 99.1639 7.6937 INE976G16BV2 RBL BK 2-Nov-15 99.1892 7.6503 1 5 99.1892 7.6503 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 99.1787 7.7502 1 5 99.1787 7.7502 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.1432 7.6935 1 160 99.1432 7.6935 INE141A16US2 OBC 3-Nov-15 99.1432 7.6935 1 40 99.1432 7.6935 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.1632 7.7002 1 5 99.1632 7.7002 INE008A16XM0 IDBI BK 4-Nov-15 99.1590 7.5505 1 5 99.1590 7.5505 INE008A16F42 IDBI BK 5-Nov-15 99.1557 7.3998 1 5 99.1557 7.3998 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.0815 7.6900 1 50 99.0815 7.6900 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.1300 7.4497 1 5 99.1300 7.4497 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.9568 7.5447 1 45 98.9568 7.5447 INE112A16IQ2 CORPORATION BK 20-Nov-15 98.8067 7.6003 2 300 98.8067 7.6003 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.5657 7.5877 2 300 98.5657 7.5877 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 98.5657 7.5877 1 200 98.5657 7.5877 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.5541 7.6499 2 10 98.5541 7.6499 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.3974 7.5250 4 100 98.4026 7.5002 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.7759 7.6000 2 75 96.7759 7.6000 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.7431 7.6799 1 14 96.7431 7.6799 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 96.5915 8.0500 1 0.6 96.5915 8.0500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.6201 7.6001 1 50 96.6201 7.6001 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 96.4922 7.6699 1 25 96.4922 7.6699 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 96.5117 7.6701 1 25 96.5117 7.6701 INE514E16AE4 EXPORT IMPORT BK OF INDI16-Mar-16 96.4397 7.6999 1 25 96.4397 7.6999 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 96.4290 7.6800 2 6 96.4290 7.6800 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 96.3256 7.6501 1 100 96.3256 7.6501 INE514E16AF1 EXPORT IMPORT BK OF INDI25-Mar-16 96.2622 7.7026 1 25 96.2622 7.7026 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 94.9211 7.7500 2 150 94.9211 7.7500 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 94.6405 7.8000 1 100 94.6405 7.8000 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 94.1132 7.8999 2 100 94.1132 7.8999 INE237A16G93 KOTAK MAH BK 8-Jul-16 94.1412 7.8600 1 50 94.1412 7.8600 INE528G16B09 YES BK 18-Jul-16 93.9218 7.9001 1 25 93.9218 7.9001 INE528G16C65 YES BK 28-Jul-16 93.7499 7.8750 1 14 93.7499 7.8750 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 93.6609 7.8674 3 100 93.6590 7.8699 INE528G16B82 YES BK 10-Aug-16 93.5040 7.8750 4 15 93.5040 7.8750 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 93.4842 7.8763 1 7 93.4842 7.8763 INE008A16F34 IDBI BK 1-Sep-16 93.1767 7.7700 2 150 93.1767 7.7700 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 93.1582 7.7700 1 100 93.1582 7.7700 INE528G16C40 YES BK 13-Sep-16 92.8670 7.8751 4 66 92.8670 7.8751 INE528G16C73 YES BK 20-Sep-16 92.7370 7.8750 5 45 92.7370 7.8750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com