Sep 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.9359 7.8038 1 200 99.9359 7.8038 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.8518 7.7390 1 25 99.8518 7.7390 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.7685 7.6994 2 100 99.7685 7.6994 INE691A16KO6 UCO BK 5-Oct-15 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.7475 7.6996 1 50 99.7475 7.6996 INE608A16JV7 PUNJAB AND SIND BK 6-Oct-15 99.8304 7.7511 1 5 99.8304 7.7511 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 99.3295 7.6995 1 50 99.3295 7.6995 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.4090 7.7499 1 5 99.4090 7.7499 INE691A16KQ1 UCO BK 26-Oct-15 99.4090 7.7499 1 5 99.4090 7.7499 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 99.3880 7.7502 1 5 99.3880 7.7502 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.3670 7.7506 1 5 99.3670 7.7506 INE077A16DE4 DENA BK 2-Nov-15 99.2652 7.7196 1 5 99.2652 7.7196 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.2623 7.7503 1 5 99.2623 7.7503 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.1799 7.5453 1 2.1 99.1799 7.5453 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.1945 7.5999 1 5 99.1945 7.5999 INE683A16GR4 THE SOUTH INDIAN BK 10-Nov-15 99.1126 7.6000 1 5 99.1126 7.6000 INE667A16FJ6 SYNDICATE BK 13-Nov-15 98.9596 7.6748 7 275 98.9596 7.6748 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.0575 7.5497 1 5 99.0575 7.5497 INE090A164B5 ICICI BK 20-Nov-15 98.8886 7.7400 1 5 98.8886 7.7400 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 98.8985 7.6703 1 5 98.8985 7.6703 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 98.7614 7.6294 10 850 98.7661 7.6000 INE608A16KP7 PUNJAB AND SIND BK 23-Nov-15 98.7681 7.5875 2 200 98.7681 7.5875 INE705A16MV5 VIJAYA BK 23-Nov-15 98.7697 7.5776 5 200 98.7697 7.5776 INE141A16UV6 OBC 23-Nov-15 98.7697 7.5776 5 175 98.7697 7.5776 INE238A16YC2 AXIS BK 30-Nov-15 98.5974 7.7497 1 100 98.5974 7.7497 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 98.5974 7.7497 1 100 98.5974 7.7497 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 98.6241 7.6001 1 50 98.6241 7.6001 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 98.5891 7.5703 7 700 98.5878 7.5773 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.5850 7.5926 8 545 98.5836 7.6002 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 98.5800 7.6198 3 500 98.5800 7.6198 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.5681 7.5748 1 50 98.5681 7.5748 INE683A16HA8 THE SOUTH INDIAN BK 3-Dec-15 98.5504 7.6698 1 50 98.5504 7.6698 INE237A16I00 KOTAK MAH BK 7-Dec-15 98.4826 7.5998 1 50 98.4826 7.5998 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.4904 7.5601 1 25 98.4904 7.5601 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 98.4944 7.5398 1 25 98.4944 7.5398 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 98.4624 7.5998 1 50 98.4624 7.5998 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 98.4527 7.4499 1 50 98.4527 7.4499 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.5003 7.5098 2 50 98.5003 7.5098 INE084A16BT2 BK OF INDIA 15-Dec-15 98.3539 7.4498 1 50 98.3539 7.4498 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 98.1730 7.6324 12 510 98.1823 7.5926 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 96.9260 7.6662 16 1740 96.9313 7.6526 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.8496 7.6600 1 10 96.8496 7.6600 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.7587 7.6900 1 6.8 96.7587 7.6900 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 96.5130 7.9442 2 200 96.5155 7.9383 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 96.6310 7.6201 2 100 96.6310 7.6201 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.6289 7.6250 1 25 96.6289 7.6250 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 96.5618 7.6901 1 25 96.5618 7.6901 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 96.4441 7.6900 5 12.25 96.4441 7.6900 INE090A16Y55 ICICI BK 9-May-16 95.4318 7.8000 2 50 95.4318 7.8000 INE528G16B09 YES BK 18-Jul-16 93.9481 7.8901 1 50 93.9481 7.8901 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com