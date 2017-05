Mar 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16L62 KOTAK MAH BK 9-Mar-16 99.9807 7.0459 1 100 99.9807 7.0459 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 99.9808 7.0258 2 31 99.9806 7.0824 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.9614 7.0472 6 550 99.9614 7.0472 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.9616 7.0198 3 200 99.9617 6.9924 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 99.9617 6.9924 1 100 99.9617 6.9924 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 99.9614 7.0381 2 100 99.9617 6.9924 INE608A16LM2 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-16 99.9617 6.9924 1 95 99.9617 6.9924 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.9617 6.9924 1 25 99.9617 6.9924 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 99.9608 7.1568 2 9.6 99.9608 7.1568 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 99.9609 7.1385 1 3 99.9609 7.1385 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 99.9413 7.1460 1 9 99.9413 7.1460 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.9404 7.2557 1 8 99.9404 7.2557 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.8830 7.1251 3 425 99.8834 7.1014 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.8839 7.0740 2 50 99.8826 7.1502 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 99.8829 7.1319 6 14.2 99.8829 7.1319 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.8867 6.9002 1 10 99.8867 6.9002 INE428A16QP7 ALLAHABAD BK 15-Mar-16 99.8640 7.1011 1 100 99.8640 7.1011 INE649A16FO4 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-16 99.8656 7.0174 1 25 99.8656 7.0174 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.8631 7.1481 1 21.9 99.8631 7.1481 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.8649 7.0549 2 10.65 99.8631 7.1481 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 99.8446 7.1012 1 50 99.8446 7.1012 INE976G16CS6 RBL BK 17-Mar-16 99.8179 7.3986 2 100 99.8179 7.3986 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 99.8240 7.1504 1 50 99.8240 7.1504 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.8009 7.2816 1 100 99.8009 7.2816 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.8064 7.0801 1 5 99.8064 7.0801 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 99.7424 7.2513 2 100 99.7424 7.2513 INE112A16JH9 CORPORATION BK 21-Mar-16 99.7460 7.1497 1 50 99.7460 7.1497 INE008A16J63 IDBI BK 23-Mar-16 99.7091 7.0992 6 250 99.7091 7.0992 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.7050 7.1996 1 6 99.7050 7.1996 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 99.6854 7.1995 3 8.65 99.6854 7.1995 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.6063 7.2134 3 300 99.6070 7.2005 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 99.5829 7.2800 1 150 99.5829 7.2800 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.5459 7.2392 1 150 99.5459 7.2392 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.3947 8.2320 5 38 99.3939 8.2435 INE077A16DK1 DENA BK 4-Apr-16 99.4044 8.0999 4 22 99.4044 8.0999 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.3971 8.1998 1 10 99.3971 8.1998 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 99.3971 8.1998 1 10 99.3971 8.1998 INE008A16M50 IDBI BK 5-Apr-16 99.3527 8.4930 2 16 99.3527 8.4930 INE112A16JO5 CORPORATION BK 29-Apr-16 98.8700 8.1797 1 10 98.8700 8.1797 INE112A16JP2 CORPORATION BK 3-May-16 98.7420 8.3042 3 55 98.7736 8.0927 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 3-May-16 98.7501 8.3998 1 5 98.7501 8.3998 INE238A16G92 AXIS BK 5-May-16 98.7136 8.2009 1 158 98.7136 8.2009 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 98.6983 8.2998 1 5 98.6983 8.2998 INE648A16HF0 SBBJ 6-May-16 98.7178 8.0353 1 5 98.7178 8.0353 INE077A16DP0 DENA BK 9-May-16 98.6366 8.1374 2 100 98.6366 8.1374 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 98.5870 8.4377 2 100 98.5870 8.4377 INE090A163F8 ICICI BK 11-May-16 98.5945 8.1300 1 25 98.5945 8.1300 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.4804 8.1625 2 500 98.4804 8.1625 INE608A16LY7 PUNJAB AND SIND BK 23-May-16 98.2735 8.4374 1 500 98.2735 8.4374 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.2498 8.1275 2 150 98.2498 8.1275 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.2095 8.0174 3 250 98.2095 8.0174 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 98.1171 8.1447 1 200 98.1171 8.1447 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 98.1272 8.1002 1 25 98.1272 8.1002 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 98.0956 8.1448 2 400 98.0956 8.1448 INE112A16JV0 CORPORATION BK 6-Jun-16 97.9880 8.3273 2 175 97.9880 8.3273 INE608A16MC1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-16 97.9738 8.3873 2 50 97.9738 8.3873 INE092T16074 IDFC BK 7-Jun-16 97.9996 8.1874 1 200 97.9996 8.1874 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 97.9730 8.1200 1 20 97.9730 8.1200 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 97.7760 8.2200 1 2.5 97.7760 8.2200 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 96.2034 8.0924 3 175 96.2034 8.0924 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 96.1870 8.1288 3 115 96.1909 8.1201 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 93.0730 8.0849 5 11.5 93.0730 8.0849 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 92.9128 8.0700 1 10 92.9128 8.0700 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 92.8194 7.9317 11 450 92.8082 7.9450 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 92.6441 8.0727 11 360 92.6675 8.0449 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 92.5263 8.1896 15 925 92.5217 8.1950 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 92.6254 8.0723 4 110 92.6063 8.0949 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 92.6463 8.0701 1 25 92.6463 8.0701 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 92.6324 7.9974 4 525 92.6771 7.9451 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 92.5577 8.0850 2 50 92.5577 8.0850 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 92.6447 7.9611 15 850 92.6585 7.9449 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 92.5583 8.0621 5 175 92.5729 8.0450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 