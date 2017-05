Mar 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 99.9806 7.0824 2 250 99.9806 7.0824 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 99.9803 7.1919 1 200 99.9803 7.1919 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 99.9803 7.1919 2 150 99.9803 7.1919 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 99.9803 7.1919 1 125 99.9803 7.1919 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 99.9805 7.1318 3 73.9 99.9806 7.0824 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 99.9803 7.1919 1 50 99.9803 7.1919 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 99.9806 7.0824 1 50 99.9806 7.0824 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.9611 7.1020 1 200 99.9611 7.1020 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 99.9611 7.1020 2 140 99.9611 7.1020 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 99.9606 7.1933 1 5 99.9606 7.1933 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.9015 7.1976 1 195 99.9015 7.1976 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.9023 7.1413 3 195 99.9015 7.1976 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 99.9028 7.1025 1 100 99.9028 7.1025 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.9032 7.0732 1 25 99.9032 7.0732 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 99.9015 7.1976 1 25 99.9015 7.1976 INE608A16LN0 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-16 99.8818 7.1990 2 200 99.8818 7.1990 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 99.8836 7.0893 1 200 99.8836 7.0893 INE976G16BW0 RBL BK 15-Mar-16 99.8818 7.1990 1 100 99.8818 7.1990 INE514E16AE4 EXPORT IMPORT BK OF INDI16-Mar-16 99.8631 7.1481 1 125 99.8631 7.1481 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.8252 7.1015 3 175 99.8252 7.1015 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.8232 7.1829 2 75 99.8240 7.1504 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 99.8252 7.1015 1 25 99.8252 7.1015 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 99.7622 7.2503 1 100 99.7622 7.2503 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 99.7671 7.1006 1 25 99.7671 7.1006 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.7284 7.1003 1 25 99.7284 7.1003 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.6261 7.2098 1 100 99.6261 7.2098 INE112A16HT8 CORPORATION BK 28-Mar-16 99.6511 7.0997 1 5 99.6511 7.0997 INE652A16KI0 STATE BK OF PATIALA 28-Mar-16 99.6560 6.9996 1 5 99.6560 6.9996 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 99.5875 7.1993 1 150 99.5875 7.1993 INE608A16LO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-16 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.5673 7.2101 1 150 99.5673 7.2101 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.4246 8.4495 1 225 99.4246 8.4495 INE141A16VX0 OBC 4-Apr-16 99.4246 8.4495 1 165 99.4246 8.4495 INE667A16FS7 SYNDICATE BK 4-Apr-16 99.4483 8.0995 1 50 99.4483 8.0995 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.4082 8.3571 2 36 99.4142 8.2722 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.4483 8.0995 1 25 99.4483 8.0995 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.3812 8.7411 1 5 99.3812 8.7411 INE238A16G68 AXIS BK 4-Apr-16 99.4415 8.1999 1 5 99.4415 8.1999 INE040A16AQ2 HDFC BK 4-Apr-16 99.3812 8.7411 1 5 99.3812 8.7411 INE090A160E7 ICICI BK 4-Apr-16 99.4256 8.1103 1 4 99.4256 8.1103 INE008A16L02 IDBI BK 4-Apr-16 99.4137 8.2793 1 1.5 99.4137 8.2793 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 5-Apr-16 99.4263 8.1003 1 25 99.4263 8.1003 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 98.9020 8.2698 1 5 98.9020 8.2698 INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 98.8672 8.2002 2 100 98.8672 8.2002 INE608A16LR1 PUNJAB AND SIND BK 29-Apr-16 98.8798 8.2701 1 5 98.8798 8.2701 INE976G16DB0 RBL BK 29-Apr-16 98.9160 7.9999 1 5 98.9160 7.9999 INE608A16LW1 PUNJAB AND SIND BK 6-May-16 98.6851 8.3851 2 50 98.6851 8.3851 INE705A16NK6 VIJAYA BK 6-May-16 98.7060 8.2500 2 50 98.7060 8.2500 INE608A16LZ4 PUNJAB AND SIND BK 9-May-16 98.6095 8.4375 5 400 98.6095 8.4375 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 98.6213 8.2300 2 50 98.6213 8.2300 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.5021 8.1625 1 100 98.5021 8.1625 INE608A16MA5 PUNJAB AND SIND BK 20-May-16 98.4106 8.1875 4 400 98.4106 8.1875 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.4120 8.1802 2 150 98.4120 8.1802 INE112A16JR8 CORPORATION BK 27-May-16 98.2713 8.1275 1 50 98.2713 8.1275 INE608A16MB3 PUNJAB AND SIND BK 30-May-16 98.1940 8.1868 9 600 98.1938 8.1877 INE652A16KL4 STATE BK OF PATIALA 30-May-16 98.2307 8.0174 4 250 98.2307 8.0174 INE008A16N00 IDBI BK 30-May-16 98.1977 8.1697 2 82 98.1977 8.1697 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 98.1638 8.0323 2 100 98.1638 8.0323 INE112A16JV0 CORPORATION BK 6-Jun-16 98.0099 8.3274 2 150 98.0099 8.3274 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 97.7635 8.3500 18 30.7 97.7635 8.3500 INE090A16Z47 ICICI BK 23-Jun-16 97.6325 8.3499 2 2.4 97.6325 8.3499 INE237A16N94 KOTAK MAH BK 28-Jul-16 96.9659 8.1000 2 35 96.9659 8.1000 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 96.8429 8.1501 1 0.5 96.8429 8.1501 INE237A16K30 KOTAK MAH BK 18-Aug-16 96.5297 8.1000 2 15 96.5297 8.1000 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 96.2059 8.1325 8 510 96.2059 8.1325 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 9-Sep-16 95.9839 8.3001 1 25 95.9839 8.3001 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 93.9984 8.1200 1 50 93.9984 8.1200 INE528G16F05 YES BK 24-Jan-17 93.3501 8.1001 1 6 93.3501 8.1001 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 93.1041 8.0699 2 3.25 93.1041 8.0699 INE514E16AL9 EXPORT IMPORT BK OF INDI10-Feb-17 93.0177 8.1060 9 273.25 93.0225 8.1001 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 92.8973 8.1599 1 25 92.8973 8.1599 INE261F16173 NATIONAL BK FOR AGRICULT15-Feb-17 92.9266 8.1000 2 2.75 92.9266 8.1000 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 92.8118 8.1000 1 25 92.8118 8.1000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 92.6865 8.0449 1 75 92.6865 8.0449 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 92.6463 8.0701 1 25 92.6463 8.0701 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 92.6379 8.0800 1 25 92.6379 8.0800 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 92.6463 8.0701 1 25 92.6463 8.0701 INE528G16F13 YES BK 6-Mar-17 92.5639 8.1001 1 10 92.5639 8.1001 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 92.6302 8.0000 1 250 92.6302 8.0000 INE237A16O02 KOTAK MAH BK 7-Mar-17 92.5535 8.0899 2 50 92.5535 8.0899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 