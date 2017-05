Mar 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 99.9807 7.0459 3 105 99.9807 7.0459 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 99.9808 7.0093 1 85 99.9808 7.0093 INE667A16FR9 SYNDICATE BK 11-Mar-16 99.9812 6.8633 1 75 99.9812 6.8633 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 99.9812 6.8633 1 60 99.9812 6.8633 INE691A16JU5 UCO BK 11-Mar-16 99.9812 6.8633 1 50 99.9812 6.8633 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.9244 6.9037 1 100 99.9244 6.9037 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 99.9218 7.1368 3 100 99.9223 7.0956 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 99.9220 7.1185 2 30 99.9233 7.0042 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.9218 7.1413 1 25 99.9218 7.1413 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 99.9233 7.0042 1 2 99.9233 7.0042 INE428A16QP7 ALLAHABAD BK 15-Mar-16 99.9022 7.1464 1 275 99.9022 7.1464 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 99.9028 7.1025 2 65 99.9028 7.1025 INE040A16AR0 HDFC BK 18-Mar-16 99.8446 7.1012 4 325 99.8446 7.1012 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 99.8468 7.0005 1 75 99.8468 7.0005 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 99.8652 7.0383 1 50 99.8652 7.0383 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.8436 7.1469 1 25 99.8436 7.1469 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 99.7635 7.2106 1 140 99.7635 7.2106 INE095A16RQ0 INDUSIND BK 22-Mar-16 99.7895 6.9995 1 5 99.7895 6.9995 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 99.6457 7.2100 1 40 99.6457 7.2100 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.5870 7.2081 1 300 99.5870 7.2081 INE428A16QS1 ALLAHABAD BK 4-Apr-16 99.4178 8.5500 1 200 99.4178 8.5500 INE457A16HG4 BK OF MAHARASHTRA 4-Apr-16 99.4180 8.5469 2 182 99.4368 8.2693 INE434A16MQ2 ANDHRA BK 4-Apr-16 99.4218 8.4908 4 25 99.4218 8.4908 INE237A16F11 KOTAK MAH BK 20-Apr-16 99.0564 8.4804 1 37 99.0564 8.4804 INE090A16Y22 ICICI BK 22-Apr-16 99.0088 8.7002 1 100 99.0088 8.7002 INE141A16VY8 OBC 28-Apr-16 98.8915 8.3498 1 25 98.8915 8.3498 INE112A16JS6 CORPORATION BK 2-May-16 98.8091 8.3003 2 100 98.8091 8.3003 INE667A16FV1 SYNDICATE BK 9-May-16 98.6867 8.0956 11 550 98.6880 8.0874 INE705A16NO8 VIJAYA BK 10-May-16 98.6583 8.1374 2 100 98.6583 8.1374 INE141A16WE8 OBC 10-May-16 98.6107 8.4301 2 50 98.6107 8.4301 INE667A16FX7 SYNDICATE BK 13-May-16 98.5864 8.1775 1 100 98.5864 8.1775 INE141A16WD0 OBC 16-May-16 98.5202 8.1827 2 500 98.5202 8.1827 INE705A16NN0 VIJAYA BK 16-May-16 98.5283 8.1372 2 150 98.5283 8.1372 INE457A16HH2 BK OF MAHARASHTRA 20-May-16 98.3979 8.3702 5 275 98.3979 8.3702 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.3961 8.3798 1 200 98.3961 8.3798 INE476A16QJ9 CANARA BK 27-May-16 98.2701 8.2375 2 75 98.2701 8.2375 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 98.1235 8.3098 2 200 98.1235 8.3098 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 98.1016 8.3097 5 400 98.1016 8.3097 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-16 98.1638 8.0323 2 100 98.1638 8.0323 INE112A16JV0 CORPORATION BK 6-Jun-16 98.0593 8.2086 3 350 98.0318 8.3275 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 98.0574 8.1248 9 700 98.0591 8.1174 INE428A16QW3 ALLAHABAD BK 7-Jun-16 98.0661 8.0876 3 50 98.0661 8.0876 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 97.9738 8.3873 4 500 97.9738 8.3873 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 97.9248 8.4076 1 100 97.9248 8.4076 INE237A16N94 KOTAK MAH BK 28-Jul-16 96.9874 8.0982 1 13 96.9874 8.0982 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 96.8200 8.2111 2 1.75 96.8200 8.2111 INE237A16K30 KOTAK MAH BK 18-Aug-16 96.4821 8.2662 2 5.5 96.4821 8.2662 INE528G16B90 YES BK 29-Aug-16 96.3234 8.0999 1 10 96.3234 8.0999 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 96.2383 8.1062 3 17.1 96.2383 8.1062 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 93.0598 8.1500 1 25 93.0598 8.1500 INE514E16AL9 EXPORT IMPORT BK OF INDI10-Feb-17 93.0090 8.1410 4 86 93.0098 8.1400 INE261F16173 NATIONAL BK FOR AGRICULT15-Feb-17 92.9074 8.1475 2 9 92.9074 8.1475 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 92.9135 8.1399 3 4 92.9135 8.1399 INE261F16181 NATIONAL BK FOR AGRICULT16-Feb-17 92.8881 8.1475 1 7.9 92.8881 8.1475 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 92.7782 8.1175 1 150 92.7782 8.1175 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 92.7998 7.9999 2 100 92.7998 7.9999 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 92.6843 8.0700 2 100 92.6843 8.0700 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 92.5602 8.1950 3 100 92.5602 8.1950 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 92.5872 8.0950 2 500 92.5872 8.0950 INE077A16DQ8 DENA BK 6-Mar-17 92.6126 8.0651 1 200 92.6126 8.0651 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 92.6721 7.9950 1 50 92.6721 7.9950 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 92.6930 7.9925 1 25 92.6930 7.9925 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 92.6958 7.9451 4 250 92.6958 7.9451 INE556F16077 SMALL INDUSTRIES DEVELOP10-Mar-17 92.4727 8.1400 1 25 92.4727 8.1400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 