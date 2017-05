Mar 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16AL9 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-16 99.9417 7.0973 3 550 99.9417 7.0973 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 99.9428 6.9690 4 191 99.9425 6.9999 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 99.9427 6.9755 1 25 99.9427 6.9755 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 99.9429 6.9511 1 25 99.9429 6.9511 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 99.9233 7.0042 1 25 99.9233 7.0042 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 99.9035 7.0513 1 50 99.9035 7.0513 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 99.8849 7.0100 1 25 99.8849 7.0100 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 99.8851 6.9978 1 5 99.8851 6.9978 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 99.8851 6.9978 2 3.5 99.8851 6.9978 INE649A16FP1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Mar-16 99.8659 7.0017 4 400 99.8659 7.0017 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 99.8644 7.0800 1 210 99.8644 7.0800 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 99.8641 7.0959 4 150 99.8641 7.0959 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 99.8045 7.1497 1 25 99.8045 7.1497 INE238A16F10 AXIS BK 23-Mar-16 99.7665 7.1189 2 125 99.7665 7.1189 INE112A16JI7 CORPORATION BK 23-Mar-16 99.7665 7.1189 1 100 99.7665 7.1189 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 99.7671 7.1017 2 54.9 99.7665 7.1189 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 99.7471 7.1187 2 3.5 99.7471 7.1187 INE238A16E11 AXIS BK 31-Mar-16 99.6070 7.2005 1 200 99.6070 7.2005 INE095A16RW8 INDUSIND BK 31-Mar-16 99.5930 7.4581 1 25 99.5930 7.4581 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 99.6114 7.1196 1 1.3 99.6114 7.1196 INE141A16VX0 OBC 04-Apr-16 99.4410 8.5492 1 25 99.4410 8.5492 INE238A16G68 AXIS BK 04-Apr-16 99.5076 8.6007 1 5 99.5076 8.6007 INE428A16QT9 ALLAHABAD BK 05-Apr-16 99.4843 8.6003 1 5 99.4843 8.6003 INE667A16FT5 SYNDICATE BK 05-Apr-16 99.4843 8.6003 1 5 99.4843 8.6003 INE090A16X72 ICICI BK 18-Apr-16 99.1269 8.4602 1 0.3 99.1269 8.4602 INE434A16MT6 ANDHRA BK 22-Apr-16 99.1104 8.4005 1 25 99.1104 8.4005 INE090A166E4 ICICI BK 29-Apr-16 98.9278 8.5999 1 5 98.9278 8.5999 INE141A16VW2 OBC 29-Apr-16 98.9278 8.5999 1 5 98.9278 8.5999 INE112A16JS6 CORPORATION BK 02-May-16 98.8197 8.3835 2 60 98.8314 8.2997 INE683A16HY8 THE SOUTH INDIAN BK 02-May-16 98.8744 8.4800 1 25 98.8744 8.4800 INE077A16DM7 DENA BK 03-May-16 98.8624 8.4000 1 25 98.8624 8.4000 INE457A16HI0 BK OF MAHARASHTRA 03-May-16 98.8624 8.4000 1 25 98.8624 8.4000 INE705A16NK6 VIJAYA BK 06-May-16 98.7814 8.4957 3 35 98.7851 8.4697 INE141A16WC2 OBC 06-May-16 98.7851 8.4697 1 5 98.7851 8.4697 INE008A16L10 IDBI BK 09-May-16 98.7127 8.4999 1 25 98.7127 8.4999 INE667A16FW9 SYNDICATE BK 10-May-16 98.6880 8.0874 4 500 98.6880 8.0874 INE112A16KB0 CORPORATION BK 10-May-16 98.6880 8.0874 3 125 98.6880 8.0874 INE008A16B87 IDBI BK 10-May-16 98.6900 8.4999 1 5 98.6900 8.4999 INE238A16H00 AXIS BK 16-May-16 98.6078 8.1798 1 10 98.6078 8.1798 INE667A16FZ2 SYNDICATE BK 20-May-16 98.4634 8.1373 2 50 98.4634 8.1373 INE238A16H18 AXIS BK 20-May-16 98.4239 8.3498 1 25 98.4239 8.3498 INE238A16H26 AXIS BK 23-May-16 98.3671 8.3000 1 25 98.3671 8.3000 INE112A16KA2 CORPORATION BK 30-May-16 98.2583 8.0874 6 575 98.2583 8.0874 INE667A16FY5 SYNDICATE BK 30-May-16 98.2392 8.1776 6 525 98.2392 8.1776 INE476A16QL5 CANARA BK 30-May-16 98.2996 8.1998 1 100 98.2996 8.1998 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 02-Jun-16 98.2062 8.0325 2 150 98.2062 8.0325 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 98.1552 8.2652 1 50 98.1552 8.2652 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 98.1454 8.3099 1 32 98.1454 8.3099 INE141A16WI9 OBC 03-Jun-16 98.1329 8.2674 2 400 98.1329 8.2674 INE112A16JW8 CORPORATION BK 07-Jun-16 98.0874 8.0876 3 200 98.0874 8.0876 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 97.9846 8.3415 6 750 97.9856 8.3375 INE095A16RR8 INDUSIND BK 10-Jun-16 97.9344 8.4598 2 400 97.9344 8.4598 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 98.0367 8.0325 1 200 98.0367 8.0325 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 98.1013 8.0277 1 200 98.1013 8.0277 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 97.9469 8.4076 1 50 97.9469 8.4076 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 97.9412 8.2501 1 100 97.9412 8.2501 INE008A16K86 IDBI BK 03-Aug-16 96.8155 8.2798 1 1.5 96.8155 8.2798 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 96.2483 8.1300 2 100 96.2483 8.1300 INE008A16G09 IDBI BK 06-Sep-16 96.1568 8.1499 1 25 96.1568 8.1499 INE434A16NB2 ANDHRA BK 06-Sep-16 96.1738 8.1124 1 5 96.1738 8.1124 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 96.1490 8.0325 3 400 96.1490 8.0325 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 09-Sep-16 96.0933 8.2900 1 25 96.0933 8.2900 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 96.0249 8.0801 1 100 96.0249 8.0801 INE237A16K48 KOTAK MAH BK 20-Sep-16 95.7885 8.3149 1 2 95.7885 8.3149 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 92.9913 8.1875 2 3.75 92.9913 8.1875 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 92.9045 8.1749 4 9.5 92.9045 8.1749 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 92.8753 8.0000 1 25 92.8753 8.0000 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 92.6471 8.1600 1 50 92.6471 8.1600 INE077A16DR6 DENA BK 01-Mar-17 92.7286 8.0625 1 10 92.7286 8.0625 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 92.6909 7.9950 4 350 92.6909 7.9950 INE077A16DQ8 DENA BK 06-Mar-17 92.6358 8.0600 1 200 92.6358 8.0600 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 92.5577 8.0850 18 1300 92.5577 8.0850 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 92.5558 8.0650 8 492 92.5558 8.0650 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 92.5046 8.1250 6 250 92.5046 8.1250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 