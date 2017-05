May 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16ER0 UNION BK OF INDIA 31-May-16 99.9815 6.7537 1 65 99.9815 6.7537 INE008A16J97 IDBI BK 31-May-16 99.9815 6.7537 1 14.5 99.9815 6.7537 INE141A16WP4 OBC 1-Jun-16 99.9633 6.7002 2 125 99.9633 6.7002 INE090A167F9 ICICI BK 1-Jun-16 99.9629 6.7733 1 75 99.9629 6.7733 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 99.9633 6.7002 1 50 99.9633 6.7002 INE141A16WJ7 OBC 2-Jun-16 99.9444 6.7684 2 100 99.9444 6.7684 INE238A16E60 AXIS BK 2-Jun-16 99.9628 6.7915 1 100 99.9628 6.7915 INE476A16QK7 CANARA BK 2-Jun-16 99.9470 6.4518 1 75 99.9470 6.4518 INE652A16KJ8 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-16 99.9446 6.7441 1 25 99.9446 6.7441 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 99.9259 6.7667 2 150 99.9255 6.8032 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 3-Jun-16 99.9252 6.8306 1 50 99.9252 6.8306 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.8707 6.7508 3 250 99.8707 6.7508 INE651A16HH0 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-16 99.8717 6.6985 1 150 99.8717 6.6985 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 99.8707 6.7508 1 50 99.8707 6.7508 INE608A16MC1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jun-16 99.8701 6.7822 1 50 99.8701 6.7822 INE077A16DV8 DENA BK 7-Jun-16 99.8514 6.7900 1 50 99.8514 6.7900 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 99.8514 6.7900 1 50 99.8514 6.7900 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.8326 6.8004 1 25 99.8326 6.8004 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.8363 6.6498 1 5 99.8363 6.6498 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.7946 6.8296 1 50 99.7946 6.8296 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.7637 6.6503 1 5 99.7637 6.6503 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 99.7028 6.8001 2 75 99.7028 6.8001 INE095A16SM7 INDUSIND BK 15-Jun-16 99.7024 6.8093 1 50 99.7024 6.8093 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 99.7206 6.8174 2 30 99.7213 6.8007 INE036D16HA3 THE KARUR VYSYA BK 15-Jun-16 99.7172 6.9010 1 25 99.7172 6.9010 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 99.5898 6.8328 3 400 99.5900 6.8303 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.6074 6.8507 1 5 99.6074 6.8507 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.6074 6.8507 1 5 99.6074 6.8507 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.6074 6.8507 1 5 99.6074 6.8507 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 99.5549 6.7995 1 5 99.5549 6.7995 INE238A16J73 AXIS BK 24-Jun-16 99.5549 6.7995 1 5 99.5549 6.7995 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 99.4773 6.8496 1 25 99.4773 6.8496 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 99.4995 6.8001 1 5 99.4995 6.8001 INE705A16OE7 VIJAYA BK 1-Jul-16 99.3799 7.1171 2 250 99.3799 7.1171 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 99.2834 7.1202 1 15 99.2834 7.1202 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 98.8339 7.1775 2 500 98.8339 7.1775 INE095A16TA0 INDUSIND BK 4-Aug-16 98.7170 7.1876 1 100 98.7170 7.1876 INE095A16TC6 INDUSIND BK 5-Aug-16 98.6893 7.2352 2 250 98.6893 7.2352 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.4496 7.1851 1 25 98.4496 7.1851 INE608A16MT5 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-16 98.2990 7.1774 2 500 98.2990 7.1774 INE095A16TB8 INDUSIND BK 26-Aug-16 98.2848 7.2385 4 350 98.2856 7.2349 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.0303 7.1901 1 75 98.0303 7.1901 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.9736 7.1898 1 100 97.9736 7.1898 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 97.8181 7.2049 1 50 97.8181 7.2049 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.7529 7.3500 1 25 94.7529 7.3500 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 94.7145 7.3799 1 25 94.7145 7.3799 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 94.7077 7.3900 1 25 94.7077 7.3900 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 94.6488 7.3701 1 5 94.6488 7.3701 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 94.5464 7.4925 1 25 94.5464 7.4925 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.6085 7.3500 1 50 94.6085 7.3500 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 94.5877 7.3800 1 25 94.5877 7.3800 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 94.5905 7.3499 1 25 94.5905 7.3499 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 94.5661 7.3850 7 15 94.5661 7.3850 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 94.5626 7.3900 1 5 94.5626 7.3900 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.4903 7.3899 2 7.5 94.4903 7.3899 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 94.4361 7.3899 1 5 94.4361 7.3899 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.4035 7.3599 1 50 94.4035 7.3599 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 93.9808 7.5900 1 5 93.9808 7.5900 INE976G16EB8 RBL BK 15-May-17 93.1657 7.6500 1 11 93.1657 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com