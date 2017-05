May 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16GC9 SYNDICATE BK 01-Jun-16 99.9818 6.6442 3 275 99.9818 6.6442 INE040A16AX8 HDFC BK 01-Jun-16 99.9816 6.7172 2 85 99.9816 6.7172 INE090A167F9 ICICI BK 01-Jun-16 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE008A16C60 IDBI BK 02-Jun-16 99.9636 6.6523 3 400 99.9636 6.6454 INE476A16QK7 CANARA BK 02-Jun-16 99.9633 6.7002 1 75 99.9633 6.7002 INE238A16E60 AXIS BK 02-Jun-16 99.9633 6.7002 1 25 99.9633 6.7002 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 03-Jun-16 99.9446 6.7441 1 100 99.9446 6.7441 INE238A16E78 AXIS BK 03-Jun-16 99.9441 6.8050 1 100 99.9441 6.8050 INE008A16N26 IDBI BK 03-Jun-16 99.9437 6.8537 1 10 99.9437 6.8537 INE238A16E86 AXIS BK 06-Jun-16 99.8883 6.8027 1 50 99.8883 6.8027 INE171A16FP6 THE FEDERAL BK 06-Jun-16 99.8880 6.8210 1 25 99.8880 6.8210 INE008A16O41 IDBI BK 06-Jun-16 99.8883 6.8027 1 10 99.8883 6.8027 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 99.8351 6.6987 1 175 99.8351 6.6987 INE084A16BS4 BK OF INDIA 09-Jun-16 99.8351 6.6987 1 25 99.8351 6.6987 INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 99.8556 6.5978 1 5 99.8556 6.5978 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.8168 6.6991 1 100 99.8168 6.6991 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 99.8043 7.1571 1 30 99.8043 7.1571 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 99.8098 6.9555 1 0.1 99.8098 6.9555 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.7577 6.8189 2 65 99.7573 6.8308 INE976G16DI5 RBL BK 14-Jun-16 99.7379 6.8513 1 50 99.7379 6.8513 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.7213 6.8007 1 100 99.7213 6.8007 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 99.7542 5.9959 1 50 99.7542 5.9959 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.7258 6.6905 1 50 99.7258 6.6905 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 99.7275 6.6490 1 50 99.7275 6.6490 INE683A16HT8 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-16 99.7217 6.7909 1 25 99.7217 6.7909 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 99.6757 6.9856 1 50 99.6757 6.9856 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 99.6843 6.7997 1 0.1 99.6843 6.7997 INE434A16NJ5 ANDHRA BK 20-Jun-16 99.6242 6.8842 1 25 99.6242 6.8842 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.6511 6.7251 2 10 99.6499 6.7492 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 99.6499 6.7492 1 5 99.6499 6.7492 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 99.6160 6.7000 2 50 99.6160 6.7000 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 99.6091 6.8209 1 10 99.6091 6.8209 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.6029 6.9295 1 7.75 99.6029 6.9295 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.6315 6.7500 1 5 99.6315 6.7500 INE092T16108 IDFC BK 23-Jun-16 99.5888 6.8504 1 5 99.5888 6.8504 INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 99.1514 7.0998 1 5 99.1514 7.0998 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.0620 7.2002 2 556 99.0620 7.2002 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 99.0233 7.2002 1 500 99.0233 7.2002 INE608A16MU3 PUNJAB AND SIND BK 01-Aug-16 98.7938 7.1877 4 200 98.7938 7.1877 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 08-Aug-16 98.6595 7.1874 1 100 98.6595 7.1874 INE652A16KR1 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-16 98.5187 7.1273 4 175 98.5187 7.1273 INE683A16IJ7 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-16 98.3374 7.2601 3 100 98.3374 7.2601 INE652A16KQ3 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-16 98.3484 7.1274 3 225 98.3484 7.1274 INE095A16RB2 INDUSIND BK 29-Aug-16 98.2473 7.2349 4 235 98.2473 7.2350 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 98.2586 7.1875 4 150 98.2586 7.1875 INE976G16DZ9 RBL BK 30-Aug-16 98.2005 7.3500 1 50 98.2005 7.3500 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.0546 7.1699 3 75 98.0546 7.1699 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 98.0626 7.1398 1 75 98.0626 7.1398 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.0682 7.1900 1 50 98.0682 7.1900 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 97.9955 7.1790 2 90 97.9925 7.1899 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 97.9686 7.1400 1 100 97.9686 7.1400 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 97.7230 7.2074 1 25 97.7230 7.2074 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 95.4028 7.3901 1 0.1 95.4028 7.3901 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 95.1327 7.4401 1 50 95.1327 7.4401 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.9287 7.4424 2 53 94.9303 7.4399 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 94.8385 7.4400 1 3 94.8385 7.4400 INE237A16N60 KOTAK MAH BK 24-Feb-17 94.8018 7.4401 1 3 94.8018 7.4401 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 94.7461 7.3600 1 11 94.7461 7.3600 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.7272 7.3612 1 35 94.7272 7.3612 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 94.6763 7.3301 1 0.1 94.6763 7.3301 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 94.6376 7.3601 1 50 94.6376 7.3601 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 94.5643 7.4400 1 50 94.5643 7.4400 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 94.5911 7.3751 1 25 94.5911 7.3751 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 94.5807 7.3900 1 8.35 94.5807 7.3900 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 94.6015 7.3601 1 3 94.6015 7.3601 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 94.4612 7.4833 2 15 94.4705 7.4699 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.5474 7.3601 1 50 94.5474 7.3601 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 94.4586 7.4350 1 5 94.4586 7.4350 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 94.3855 7.3850 1 5 94.3855 7.3850 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 94.2595 7.3850 1 5 94.2595 7.3850 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 94.2199 7.3900 1 5 94.2199 7.3900 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 93.0809 7.6000 1 5.5 93.0809 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com