Jun 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 99.9820 6.5712 2 350 99.9820 6.5712 INE238A16E60 AXIS BK 2-Jun-16 99.9814 6.7903 1 5 99.9814 6.7903 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 99.9647 6.4445 2 275 99.9647 6.4445 INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.9641 6.5480 2 150 99.9644 6.4993 INE976G16DN5 RBL BK 3-Jun-16 99.9638 6.6089 3 100 99.9638 6.6089 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.9086 6.6749 4 110 99.9099 6.5832 INE705A16NT7 VIJAYA BK 6-Jun-16 99.9083 6.7002 1 65 99.9083 6.7002 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 99.8867 6.9002 1 25 99.8867 6.9002 INE683A16IA6 THE SOUTH INDIAN BK 8-Jun-16 99.8717 6.6985 3 100 99.8717 6.6985 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.8717 6.6985 1 70 99.8717 6.6985 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.8545 6.6481 1 50 99.8545 6.6481 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.8545 6.6481 1 50 99.8545 6.6481 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.7868 6.4987 1 200 99.7868 6.4987 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 99.7316 7.0164 1 25 99.7316 7.0164 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 99.6731 6.6505 1 5 99.6731 6.6505 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.6682 6.7506 1 5 99.6682 6.7506 INE652A16KN0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-16 99.6233 6.9008 1 25 99.6233 6.9008 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.6499 6.7492 1 5 99.6499 6.7492 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 99.5330 6.8502 1 5 99.5330 6.8502 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 99.4973 6.8301 1 100 99.4973 6.8301 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.5144 6.8503 1 5 99.5144 6.8503 INE705A16OE7 VIJAYA BK 1-Jul-16 99.4188 7.1126 1 200 99.4188 7.1126 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.0839 7.1802 2 550 99.0839 7.1802 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.1045 7.1698 2 550 99.1045 7.1698 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 99.0659 7.1700 2 500 99.0659 7.1700 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 99.0453 7.1801 1 500 99.0453 7.1801 INE141A16WR0 OBC 28-Jul-16 98.8924 7.3000 1 25 98.8924 7.3000 INE141A16WR0 OBC 28-Jul-16 98.8971 7.1412 1 25 98.8971 7.1412 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 98.8723 7.1777 11 1000 98.8723 7.1777 INE683A16IK5 THE SOUTH INDIAN BK 5-Aug-16 98.7223 7.2676 2 200 98.7223 7.2676 INE238A16K70 AXIS BK 5-Aug-16 98.7462 7.1300 1 25 98.7462 7.1300 INE238A16K70 AXIS BK 5-Aug-16 98.7652 7.1303 1 25 98.7652 7.1303 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 98.6188 7.2000 1 0.05 98.6188 7.2000 INE652A16KR1 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-16 98.5381 7.1251 1 150 98.5381 7.1251 INE652A16KQ3 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-16 98.3673 7.1274 1 50 98.3673 7.1274 INE683A16IL3 THE SOUTH INDIAN BK 30-Aug-16 98.2396 7.2673 4 225 98.2396 7.2673 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 98.2297 7.1501 1 50 98.2297 7.1501 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.0656 7.1998 1 5 98.0656 7.1998 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.9329 7.2002 2 50 97.9329 7.2002 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 97.9329 7.2002 1 0.05 97.9329 7.2002 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 95.0038 7.4400 1 80 95.0038 7.4400 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 95.0046 7.4100 1 25 95.0046 7.4100 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.7089 7.4151 1 75 94.7089 7.4151 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 94.7275 7.3876 2 15 94.7309 7.3825 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.6376 7.3601 1 75 94.6376 7.3601 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.5474 7.3601 1 75 94.5474 7.3601 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 94.5334 7.3800 1 25 94.5334 7.3800 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 94.4844 7.4501 1 25 94.4844 7.4501 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 94.1904 7.4300 1 25 94.1904 7.4300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com