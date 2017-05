Jun 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16N26 IDBI BK 3-Jun-16 99.9822 6.4982 3 320 99.9822 6.4982 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 99.9821 6.5347 3 165 99.9821 6.5347 INE141A16WI9 OBC 3-Jun-16 99.9822 6.4982 1 125 99.9822 6.4982 INE649A16FV9 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-16 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE667A16GE5 SYNDICATE BK 3-Jun-16 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 99.9285 6.5290 1 95 99.9285 6.5290 INE705A16NT7 VIJAYA BK 6-Jun-16 99.9287 6.5108 1 60 99.9287 6.5108 INE008A16O41 IDBI BK 6-Jun-16 99.9288 6.5016 1 25 99.9288 6.5016 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 99.8745 6.5522 2 215 99.8745 6.5522 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.8742 6.5678 2 50 99.8742 6.5678 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 99.8765 6.4476 1 25 99.8765 6.4476 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 99.8556 6.5978 2 375 99.8556 6.5978 INE562A16HY4 INDIAN BK 10-Jun-16 99.8556 6.5978 1 300 99.8556 6.5978 INE095A16RR8 INDUSIND BK 10-Jun-16 99.8545 6.6481 1 100 99.8545 6.6481 INE652A16KK6 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-16 99.8577 6.5017 1 75 99.8577 6.5017 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.8558 6.5899 2 70 99.8556 6.5978 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 99.8015 6.5997 1 100 99.8015 6.5997 INE648A16HL8 SBBJ 13-Jun-16 99.8209 6.5489 1 5 99.8209 6.5489 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.7970 6.7496 1 5 99.7970 6.7496 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.7655 6.5995 1 300 99.7655 6.5995 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 99.7275 6.6490 1 25 99.7275 6.6490 INE457A16HK6 BK OF MAHARASHTRA 20-Jun-16 99.6682 6.7506 1 100 99.6682 6.7506 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.6524 6.7014 2 175 99.6483 6.7802 INE238A16J81 AXIS BK 21-Jun-16 99.6540 6.6699 1 100 99.6540 6.6699 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.6291 7.1517 1 5 99.6291 7.1517 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 99.5330 6.8502 1 64 99.5330 6.8502 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 99.5271 6.6703 1 200 99.5271 6.6703 INE705A16OE7 VIJAYA BK 1-Jul-16 99.4383 7.1102 5 450 99.4379 7.1147 INE095A16SQ8 INDUSIND BK 1-Jul-16 99.4430 7.0498 1 25 99.4430 7.0498 INE077A16EA0 DENA BK 4-Jul-16 99.3762 7.1599 6 500 99.3762 7.1599 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 99.3027 7.1195 1 50 99.3027 7.1195 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 98.8774 7.4000 1 5 98.8774 7.4000 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 98.8774 7.4000 1 5 98.8774 7.4000 INE141A16WX8 OBC 1-Aug-16 98.8445 7.1116 7 175 98.8443 7.1127 INE608A16MU3 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-16 98.8327 7.1849 4 150 98.8327 7.1849 INE141A16WT6 OBC 3-Aug-16 98.8005 7.1473 2 400 98.8005 7.1473 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 98.7623 7.1472 2 250 98.7623 7.1472 INE238A16K70 AXIS BK 5-Aug-16 98.7652 7.1303 1 25 98.7652 7.1303 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 8-Aug-16 98.6978 7.1877 1 100 98.6978 7.1877 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 98.3820 7.2323 1 200 98.3820 7.2323 INE090A168A8 ICICI BK 25-Aug-16 98.3812 7.1498 1 25 98.3812 7.1498 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 98.2935 7.1201 3 100 98.2935 7.1201 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 1-Sep-16 98.2588 7.1077 10 500 98.2588 7.1077 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 98.2486 7.1501 2 150 98.2486 7.1501 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.2558 7.1202 1 50 98.2558 7.1202 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 98.2534 7.1301 2 50 98.2534 7.1301 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 98.2321 7.1402 1 50 98.2321 7.1402 INE238A16E45 AXIS BK 8-Sep-16 98.1035 7.2000 1 50 98.1035 7.2000 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 95.0166 7.4199 1 125 95.0166 7.4199 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 94.9982 7.4200 1 125 94.9982 7.4200 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 94.9982 7.4200 1 50 94.9982 7.4200 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 94.8615 7.4050 1 0.5 94.8615 7.4050 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.7902 7.4300 3 100 94.7902 7.4300 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 94.7719 7.4300 1 25 94.7719 7.4300 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 94.7919 7.4000 1 25 94.7919 7.4000 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 94.7919 7.4000 1 25 94.7919 7.4000 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.7192 7.3200 1 25 94.7192 7.3200 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 94.5864 7.3300 1 25 94.5864 7.3300 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 94.5505 7.3300 1 50 94.5505 7.3300 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 94.4361 7.3899 1 100 94.4361 7.3899 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 94.4073 7.4050 1 5 94.4073 7.4050 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 93.2462 7.5750 2 50 93.2504 7.5700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 