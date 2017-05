Jun 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16JV0 CORPORATION BK 6-Jun-16 99.9458 6.5979 1 10 99.9458 6.5979 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 99.9823 6.4616 1 25 99.9823 6.4616 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.8744 6.5591 3 150 99.8742 6.5678 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 99.8740 6.5783 1 100 99.8740 6.5783 INE705A16NV3 VIJAYA BK 10-Jun-16 99.8736 6.5992 2 50 99.8736 6.5992 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.8201 6.5782 2 50 99.8201 6.5782 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.8211 6.5416 1 25 99.8211 6.5416 INE648A16HI4 SBBJ 15-Jun-16 99.7858 6.5292 2 75 99.7858 6.5292 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.7858 6.5292 1 20 99.7858 6.5292 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 99.7456 6.6495 1 10.3 99.7456 6.6495 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 99.6756 6.5995 1 200 99.6756 6.5995 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 99.5679 6.6000 4 250 99.5679 6.6000 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 99.5679 6.6000 1 25 99.5679 6.6000 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.5207 7.0315 1 100 99.5207 7.0315 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.1298 7.1202 2 100 99.1298 7.1202 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.1783 7.2001 1 5 99.1783 7.2001 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 98.9224 7.1002 2 50 98.9224 7.1002 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 98.9511 7.3001 1 5 98.9511 7.3001 INE608A16MU3 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-16 98.8522 7.1832 2 50 98.8522 7.1832 INE608A16MU3 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-16 98.8624 7.5000 1 5 98.8624 7.5000 INE092T16165 IDFC BK 2-Aug-16 98.8387 7.1476 2 400 98.8387 7.1476 INE141A16WY6 OBC 2-Aug-16 98.8451 7.1077 2 25 98.8451 7.1077 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 98.8050 7.1202 1 50 98.8050 7.1202 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 8-Aug-16 98.7285 7.1223 4 25 98.7285 7.1223 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 98.5202 7.1200 2 50 98.5202 7.1200 INE683A16IH1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Sep-16 98.2396 7.2673 1 50 98.2396 7.2673 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.3194 7.0898 2 100 98.3194 7.0898 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 98.2534 7.1301 1 100 98.2534 7.1301 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 98.2522 7.1351 1 100 98.2522 7.1351 INE095A16RK3 INDUSIND BK 13-Sep-16 98.0223 7.2199 1 50 98.0223 7.2199 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 98.0334 7.1088 1 4 98.0334 7.1088 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 98.0116 7.1201 1 25 98.0116 7.1201 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 97.9929 7.1200 1 25 97.9929 7.1200 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 97.1630 7.3499 1 50 97.1630 7.3499 INE648A16HN4 SBBJ 2-Dec-16 96.5053 7.2624 4 100 96.5053 7.2624 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 96.3745 7.2650 2 75 96.3745 7.2650 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 94.7806 7.3626 1 25 94.7806 7.3626 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 94.6540 7.3625 1 130 94.6540 7.3625 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 94.6145 7.4200 2 50 94.6145 7.4200 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.5905 7.3499 2 125 94.5905 7.3499 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.5696 7.3800 1 25 94.5696 7.3800 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 93.2684 7.5700 2 50 93.2684 7.5700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com