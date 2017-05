Jun 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16P40 IDBI BK 7-Jun-16 99.9825 6.3886 2 330 99.9825 6.3886 INE112A16JW8 CORPORATION BK 7-Jun-16 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE092T16074 IDFC BK 7-Jun-16 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE608A16LX9 PUNJAB AND SIND BK 8-Jun-16 99.9646 6.4706 2 105 99.9652 6.3532 INE457A16HT7 BK OF MAHARASHTRA 8-Jun-16 99.9643 6.5176 1 50 99.9643 6.5176 INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 99.9465 6.5126 2 75 99.9464 6.5248 INE095A16RR8 INDUSIND BK 10-Jun-16 99.9299 6.4011 2 275 99.9299 6.4011 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.9287 6.5138 3 225 99.9288 6.5016 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 99.9296 6.4240 2 200 99.9299 6.4011 INE683A16GK9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-16 99.9299 6.4011 1 175 99.9299 6.4011 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.8768 6.4296 4 415 99.8774 6.4006 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 99.8774 6.4006 5 275 99.8774 6.4006 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.8774 6.4006 1 45 99.8774 6.4006 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 99.8424 6.4016 2 250 99.8424 6.4016 INE565A16AN5 INDIAN OVERSEAS BK 15-Jun-16 99.8375 6.6010 1 175 99.8375 6.6010 INE652A16KH2 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-16 99.8424 6.4016 2 100 99.8424 6.4016 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.8424 6.4016 1 95 99.8424 6.4016 INE457A16HR1 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-16 99.8281 6.9835 1 25 99.8281 6.9835 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.8424 6.4016 1 20 99.8424 6.4016 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 99.8030 6.5497 1 45 99.8030 6.5497 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.7295 6.6000 3 125 99.7295 6.6000 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.7336 6.4997 2 125 99.7336 6.4997 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 99.6217 6.6002 2 395 99.6217 6.6002 INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 99.6274 6.5004 1 35 99.6274 6.5004 INE705A16OE7 VIJAYA BK 1-Jul-16 99.5060 7.5502 1 5 99.5060 7.5502 INE705A16OF4 VIJAYA BK 4-Jul-16 99.4556 7.1355 2 225 99.4556 7.1355 INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 99.2560 7.1999 1 5 99.2560 7.1999 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.1535 7.6003 1 5 99.1535 7.6003 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 99.1437 7.1647 2 25 99.1437 7.1647 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 99.1126 7.6000 1 5 99.1126 7.6000 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 98.9867 7.0498 1 5 98.9867 7.0498 INE608A16MU3 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-16 98.9385 7.1201 1 5 98.9385 7.1201 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 98.8673 7.2099 1 5 98.8673 7.2099 INE092T16157 IDFC BK 5-Aug-16 98.8387 7.1476 1 400 98.8387 7.1476 INE077A16EC6 DENA BK 5-Aug-16 98.8363 7.1625 2 300 98.8363 7.1625 INE705A16OH0 VIJAYA BK 5-Aug-16 98.8371 7.1575 8 175 98.8371 7.1575 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 8-Aug-16 98.7809 7.1502 2 100 98.7809 7.1502 INE237A16Q75 KOTAK MAH BK 9-Aug-16 98.7927 7.0802 3 25 98.7927 7.0802 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 98.7549 7.0799 1 25 98.7549 7.0799 INE077A16EB8 DENA BK 12-Aug-16 98.7023 7.1625 2 200 98.7023 7.1625 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.5793 7.2059 1 60 98.5793 7.2059 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 98.1367 7.0002 1 25 98.1367 7.0002 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 97.9797 7.1001 3 50 97.9797 7.1001 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 97.8120 7.0999 1 50 97.8120 7.0999 INE237A16O10 KOTAK MAH BK 24-Jan-17 95.4845 7.4401 1 0.1 95.4845 7.4401 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 95.2557 7.4201 1 75 95.2557 7.4201 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 95.2358 7.4225 1 0.5 95.2358 7.4225 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 95.2373 7.4200 1 75 95.2373 7.4200 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 94.9684 7.2701 1 50 94.9684 7.2701 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 94.8234 7.3800 1 10 94.8234 7.3800 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.8114 7.2901 1 0.1 94.8114 7.2901 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.5277 7.3624 1 11 94.5277 7.3624 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 93.3308 7.5600 2 50 93.3308 7.5600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com