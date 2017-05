Jun 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WN9 OBC 9-Jun-16 99.9637 6.6336 5 240 99.9633 6.7002 INE457A16HL4 BK OF MAHARASHTRA 9-Jun-16 99.9636 6.6454 2 50 99.9636 6.6454 INE705A16NP5 VIJAYA BK 9-Jun-16 99.9633 6.7002 1 30 99.9633 6.7002 INE095A16RR8 INDUSIND BK 10-Jun-16 99.9454 6.6466 2 150 99.9454 6.6466 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 99.9458 6.5979 2 100 99.9454 6.6466 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 99.9454 6.6466 1 100 99.9454 6.6466 INE683A16GK9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-16 99.9450 6.6953 1 50 99.9450 6.6953 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 99.9454 6.6466 1 35 99.9454 6.6466 INE238A16H91 AXIS BK 13-Jun-16 99.8892 6.7478 1 100 99.8892 6.7478 INE705A16NR1 VIJAYA BK 13-Jun-16 99.8900 6.6990 1 50 99.8900 6.6990 INE008A16L51 IDBI BK 13-Jun-16 99.8900 6.6990 1 50 99.8900 6.6990 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.8900 6.6990 1 25 99.8900 6.6990 INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 99.8539 6.6768 3 350 99.8545 6.6481 INE457A16HR1 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-16 99.8534 6.6984 1 50 99.8534 6.6984 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.8534 6.6984 1 50 99.8534 6.6984 INE237A16P27 KOTAK MAH BK 15-Jun-16 99.8534 6.6984 1 50 99.8534 6.6984 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 99.8534 6.6984 1 50 99.8534 6.6984 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 99.8209 6.5489 1 4.25 99.8209 6.5489 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.7399 6.7989 1 35 99.7399 6.7989 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.7494 6.5499 2 25 99.7494 6.5499 INE237A16G44 KOTAK MAH BK 23-Jun-16 99.7093 6.6509 1 25 99.7093 6.6509 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 99.6165 7.0258 1 50 99.6165 7.0258 INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 99.2604 7.3504 1 5 99.2604 7.3504 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.2063 7.3005 1 5 99.2063 7.3005 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 99.0814 7.0499 2 100 99.0814 7.0499 INE095A16ST2 INDUSIND BK 26-Jul-16 99.0465 7.3204 1 5 99.0465 7.3204 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 98.9999 7.2299 1 5 98.9999 7.2299 INE608A16MX7 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-16 98.8606 7.1300 6 550 98.8563 7.1573 INE705A16OH0 VIJAYA BK 5-Aug-16 98.8594 7.1377 3 250 98.8594 7.1377 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 98.8578 7.1478 6 150 98.8578 7.1478 INE077A16EC6 DENA BK 5-Aug-16 98.8555 7.1624 2 100 98.8555 7.1624 INE008A16L69 IDBI BK 5-Aug-16 98.8455 7.3502 1 5 98.8455 7.3502 INE705A16OG2 VIJAYA BK 10-Aug-16 98.7588 7.1677 2 250 98.7588 7.1677 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 98.7241 7.1473 3 375 98.7241 7.1473 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.6169 7.1099 1 275 98.6169 7.1099 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 98.6188 7.1000 1 50 98.6188 7.1000 INE976G16DX4 RBL BK 25-Aug-16 98.4760 7.1502 1 25 98.4760 7.1502 INE608A16MT5 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-16 98.4720 7.0797 2 425 98.4720 7.0797 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 98.4023 7.0551 1 149 98.4023 7.0551 INE683A16IH1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Sep-16 98.3660 7.0502 1 25 98.3660 7.0502 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 98.3774 7.0002 2 75 98.3774 7.0002 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.3439 7.0650 1 25 98.3439 7.0650 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.1737 7.0000 1 50 98.1737 7.0000 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.1737 7.0000 2 7.5 98.1737 7.0000 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 96.5624 7.3000 1 50 96.5624 7.3000 INE008A16I98 IDBI BK 5-Dec-16 96.5065 7.2999 1 50 96.5065 7.2999 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 96.4835 7.2299 1 50 96.4835 7.2299 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 95.3780 7.3699 2 28 95.3780 7.3699 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 95.0430 7.3501 1 50 95.0430 7.3501 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 94.9340 7.3501 1 50 94.9340 7.3501 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 94.8814 7.3200 1 25 94.8814 7.3200 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 94.8496 7.2600 2 15.8 94.8496 7.2600 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.8138 7.2600 1 0.4 94.8138 7.2600 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 94.7416 7.3400 1 100 94.7416 7.3400 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 94.8027 7.2500 1 5 94.8027 7.2500 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.7054 7.3139 3 225 94.7218 7.2900 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.6695 7.3399 1 125 94.6695 7.3399 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.6695 7.3399 9 113.2 94.6695 7.3399 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 94.7492 7.2500 1 100 94.7492 7.2500 INE095A16SB0 INDUSIND BK 16-Mar-17 94.5919 7.4000 1 0.2 94.5919 7.4000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.6175 7.2600 2 200 94.6175 7.2600 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 94.3747 7.3501 1 1.9 94.3747 7.3501 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 93.0652 7.5550 1 200 93.0652 7.5550 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 93.0115 7.5550 10 500 93.0115 7.5550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 