Jun 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16NP5 VIJAYA BK 09-Jun-16 99.9816 6.7211 2 235 99.9816 6.7172 INE112A16KF1 CORPORATION BK 10-Jun-16 99.9633 6.7002 2 350 99.9633 6.7002 INE141A16WM1 OBC 10-Jun-16 99.9633 6.7002 2 215 99.9633 6.7002 INE434A16NH9 ANDHRA BK 10-Jun-16 99.9633 6.7002 1 200 99.9633 6.7002 INE476A16QO9 CANARA BK 10-Jun-16 99.9634 6.6774 3 100 99.9633 6.7002 INE683A16GK9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-16 99.9630 6.7550 1 25 99.9630 6.7550 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 99.9630 6.7550 1 25 99.9630 6.7550 INE428A16QX1 ALLAHABAD BK 13-Jun-16 99.9083 6.7002 6 75 99.9083 6.7002 INE457A16HY7 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-16 99.9076 6.7514 2 50 99.9076 6.7514 INE648A16HL8 SBBJ 13-Jun-16 99.9105 6.5394 1 26 99.9105 6.5394 INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.8726 6.6515 1 25 99.8726 6.6515 INE095A16SI5 INDUSIND BK 20-Jun-16 99.7786 6.7492 3 220 99.7786 6.7492 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.7623 6.6898 2 325 99.7623 6.6898 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.7602 6.7490 1 50 99.7602 6.7490 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 99.7063 6.7198 1 25 99.7063 6.7198 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 99.6473 6.7995 2 300 99.6473 6.7995 INE095A16SO3 INDUSIND BK 28-Jun-16 99.6315 6.7500 1 25 99.6315 6.7500 INE141A16WR0 OBC 28-Jul-16 99.0325 7.1317 1 25 99.0325 7.1317 INE608A16MX7 PUNJAB AND SIND BK 05-Aug-16 98.8807 7.1239 5 435 98.8750 7.1603 INE608A16MX7 PUNJAB AND SIND BK 05-Aug-16 98.8942 7.1602 1 5 98.8942 7.1602 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 08-Aug-16 98.8180 7.1572 9 475 98.8180 7.1572 INE095A16SY2 INDUSIND BK 08-Aug-16 98.8338 7.0607 7 400 98.8363 7.0451 INE705A16MR3 VIJAYA BK 12-Aug-16 98.7605 7.0476 1 250 98.7605 7.0476 INE077A16ED4 DENA BK 19-Aug-16 98.6174 7.1073 2 275 98.6174 7.1073 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 98.5506 7.1575 2 100 98.5506 7.1575 INE092T16173 IDFC BK 29-Aug-16 98.4327 7.0875 3 400 98.4327 7.0875 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 98.4230 7.1321 5 305 98.4283 7.1077 INE095A16TD4 INDUSIND BK 31-Aug-16 98.3951 7.0874 4 150 98.3951 7.0874 INE434A16ME8 ANDHRA BK 02-Sep-16 98.3729 7.0199 4 200 98.3729 7.0199 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 98.3700 7.0327 1 200 98.3700 7.0327 INE476A16QS0 CANARA BK 02-Sep-16 98.3755 7.0084 2 175 98.3752 7.0098 INE683A16IM1 THE SOUTH INDIAN BK 06-Sep-16 98.2396 7.2673 3 300 98.2396 7.2673 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.2477 7.0000 2 75 98.2477 7.0000 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 98.2662 7.0000 1 25 98.2662 7.0000 INE238A16D12 AXIS BK 05-Oct-16 97.7002 7.2201 1 1 97.7002 7.2201 INE008A16I80 IDBI BK 01-Dec-16 96.6267 7.2400 1 50 96.6267 7.2400 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 02-Dec-16 96.6025 7.2525 2 250 96.6025 7.2525 INE090A164D1 ICICI BK 02-Dec-16 96.6308 7.1900 2 75 96.6308 7.1900 INE008A16J06 IDBI BK 07-Dec-16 96.5157 7.2400 1 50 96.5157 7.2400 INE090A166D6 ICICI BK 07-Dec-16 96.5573 7.1900 1 25 96.5573 7.1900 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 09-Dec-16 96.5299 7.1700 1 75 96.5299 7.1700 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 95.3471 7.2999 1 50 95.3471 7.2999 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.1656 7.3000 1 15 95.1656 7.3000 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 95.0777 7.1850 1 25 95.0777 7.1850 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 94.9901 7.2100 1 25 94.9901 7.2100 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 94.9127 7.3000 1 100 94.9127 7.3000 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 94.9349 7.2936 1 100 94.9349 7.2936 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 94.9632 7.2236 2 35 94.9656 7.2200 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 94.9789 7.2000 1 25 94.9789 7.2000 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 94.9255 7.2000 1 25 94.9255 7.2000 INE008A16N75 IDBI BK 07-Mar-17 94.8239 7.3250 1 25 94.8239 7.3250 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 94.8274 7.2399 1 100 94.8274 7.2399 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.7600 7.2343 3 175 94.7561 7.2400 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.7675 7.2233 2 75 94.7698 7.2200 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.7515 7.2466 2 75 94.7664 7.2249 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 94.7835 7.2000 1 25 94.7835 7.2000 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 94.7481 7.2000 1 50 94.7481 7.2000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.6586 7.2267 2 150 94.6493 7.2400 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 08-Jun-17 92.9800 7.5500 3 275 92.9800 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com