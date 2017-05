Jun 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16GZ2 THE KARUR VYSYA BK 13-Jun-16 99.9277 6.6021 1 270 99.9277 6.6021 INE608A16MD9 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-16 99.9299 6.4011 1 25 99.9299 6.4011 INE648A16HL8 SBBJ 13-Jun-16 99.9284 6.5382 1 5 99.9284 6.5382 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.7985 6.6996 1 100 99.7985 6.6996 INE562A16HX6 INDIAN BK 21-Jun-16 99.7970 6.7496 1 5 99.7970 6.7496 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 99.6549 7.0221 1 25 99.6549 7.0221 INE141A16WQ2 OBC 04-Jul-16 99.5190 7.3506 1 5 99.5190 7.3506 INE705A16ML6 VIJAYA BK 02-Aug-16 98.9938 6.9999 1 75 98.9938 6.9999 INE141A16XA4 OBC 08-Aug-16 98.8387 7.1476 4 250 98.8387 7.1476 INE652A16KR1 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-16 98.7222 6.9476 3 30 98.7222 6.9476 INE092T16181 IDFC BK 25-Aug-16 98.5352 7.0467 3 300 98.5356 7.0448 INE652A16KQ3 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-16 98.5555 6.9477 1 25 98.5555 6.9477 INE092T16173 IDFC BK 29-Aug-16 98.4515 7.0876 1 100 98.4515 7.0876 INE648A16HO2 SBBJ 31-Aug-16 98.4183 7.0675 2 200 98.4183 7.0675 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 01-Sep-16 98.4420 6.9599 1 20 98.4420 6.9599 INE683A16IM1 THE SOUTH INDIAN BK 06-Sep-16 98.3053 7.0700 2 100 98.3053 7.0700 INE652A16KU5 STATE BK OF PATIALA 07-Sep-16 98.2943 7.0376 4 250 98.2943 7.0376 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.2895 6.9802 2 100 98.2895 6.9802 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.2589 7.0300 2 50 98.2589 7.0300 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 98.2895 6.9802 1 50 98.2895 6.9802 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.2342 6.9798 2 100 98.2342 6.9798 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.2157 6.9800 1 50 98.2157 6.9800 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 97.2817 7.2850 1 15 97.2817 7.2850 INE090A164D1 ICICI BK 02-Dec-16 96.6811 7.1599 1 50 96.6811 7.1599 INE238A16F93 AXIS BK 13-Dec-16 96.4186 7.2501 1 50 96.4186 7.2501 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 96.1057 7.2501 1 50 96.1057 7.2501 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 95.2356 7.2749 1 25 95.2356 7.2749 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 95.2175 7.2750 1 45 95.2175 7.2750 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.1831 7.3299 1 25 95.1831 7.3299 INE077A16DR6 DENA BK 01-Mar-17 95.0174 7.2501 1 25 95.0174 7.2501 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 95.0079 7.2100 1 5 95.0079 7.2100 INE077A16DQ8 DENA BK 06-Mar-17 94.9279 7.2499 1 25 94.9279 7.2499 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 94.9255 7.2000 2 50 94.9322 7.1900 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 94.8622 7.2413 3 22 94.8622 7.2413 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 94.8384 7.2501 1 25 94.8384 7.2501 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.7670 7.2501 1 175 94.7670 7.2501 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.7670 7.2501 1 75 94.7670 7.2501 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 94.7739 7.2400 1 10 94.7739 7.2400 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 94.7973 7.1800 2 75 94.8041 7.1701 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 94.7492 7.2500 1 50 94.7492 7.2500 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 94.8218 7.1700 2 50 94.8218 7.1700 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 94.6859 7.2901 1 5 94.6859 7.2901 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 94.5724 7.3501 1 0.9 94.5724 7.3501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com