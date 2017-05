Jun 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.9180 5.9873 3 565 99.9179 5.9982 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 99.8222 6.5013 1 15 99.8222 6.5013 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.8577 6.5017 1 25 99.8577 6.5017 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.8015 6.5997 1 5 99.8015 6.5997 INE683A16IE8 THE SOUTH INDIAN BK 21-Jun-16 99.8015 6.5997 1 3 99.8015 6.5997 INE651A16HI8 STATE BK OF MYSORE 27-Jun-16 99.6741 7.0201 1 5 99.6741 7.0201 INE238A16A56 AXIS BK 08-Jul-16 99.5228 7.0005 1 25 99.5228 7.0005 INE705A16ML6 VIJAYA BK 02-Aug-16 98.9938 6.9999 1 25 98.9938 6.9999 INE141A16WT6 OBC 03-Aug-16 98.9547 7.1401 1 100 98.9547 7.1401 INE090A165A4 ICICI BK 04-Aug-16 98.9533 7.0198 2 100 98.9533 7.0198 INE608A16MX7 PUNJAB AND SIND BK 05-Aug-16 98.9160 7.1430 2 105 98.9149 7.1501 INE434A16MC2 ANDHRA BK 09-Aug-16 98.8648 6.9851 3 100 98.8648 6.9851 INE238A16G50 AXIS BK 19-Aug-16 98.6809 6.9701 1 20 98.6809 6.9701 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 98.6135 7.0300 2 6 98.6135 7.0300 INE077A16EE2 DENA BK 25-Aug-16 98.5417 7.1073 2 225 98.5417 7.1073 INE092T16181 IDFC BK 25-Aug-16 98.5540 7.0463 3 200 98.5538 7.0475 INE095A16TD4 INDUSIND BK 31-Aug-16 98.4327 7.0875 2 100 98.4327 7.0875 INE683A16IH1 THE SOUTH INDIAN BK 01-Sep-16 98.4177 7.0702 1 50 98.4177 7.0702 INE008A16F34 IDBI BK 01-Sep-16 98.4332 6.9998 2 50 98.4332 6.9998 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 98.4090 7.0250 4 4.5 98.4090 7.0250 INE683A16IN9 THE SOUTH INDIAN BK 08-Sep-16 98.2467 7.2375 2 500 98.2467 7.2375 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.2775 7.0300 1 12 98.2775 7.0300 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 97.9011 7.0498 1 50 97.9011 7.0498 INE237A16M20 KOTAK MAH BK 01-Dec-16 96.6727 7.2199 1 50 96.6727 7.2199 INE237A16M38 KOTAK MAH BK 02-Dec-16 96.6542 7.2199 1 50 96.6542 7.2199 INE008A16O09 IDBI BK 09-Dec-16 96.5389 7.1901 2 75 96.5389 7.1901 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 96.4385 7.1700 1 150 96.4385 7.1700 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 96.3080 7.2126 1 200 96.3080 7.2126 INE237A16M46 KOTAK MAH BK 26-Dec-16 96.2127 7.2200 1 50 96.2127 7.2200 INE090A164F6 ICICI BK 03-Mar-17 94.9684 7.2701 1 50 94.9684 7.2701 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 94.9433 7.2000 2 75 94.9433 7.2000 INE095A16SA2 INDUSIND BK 07-Mar-17 94.9208 7.3150 1 50 94.9208 7.3150 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 94.8563 7.2500 1 25 94.8563 7.2500 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 94.8563 7.2500 1 15 94.8563 7.2500 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 94.8190 7.2000 1 25 94.8190 7.2000 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 94.7849 7.2500 1 25 94.7849 7.2500 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 94.7670 7.2501 1 5 94.7670 7.2501 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 94.7815 7.2550 1 100 94.7815 7.2550 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 94.6601 7.2500 1 10 94.6601 7.2500 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 94.4609 7.2800 1 50 94.4609 7.2800 INE040A16BD8 HDFC BK 02-Jun-17 93.2509 7.4625 1 50 93.2509 7.4625 INE040A16BC0 HDFC BK 05-Jun-17 93.1976 7.4625 1 50 93.1976 7.4625 INE434A16NO5 ANDHRA BK 06-Jun-17 93.1330 7.4550 1 35 93.1330 7.4550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com