Jun 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16N18 IDBI BK 15-Jun-16 99.9652 6.3532 2 185 99.9652 6.3532 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.9652 6.3532 1 145 99.9652 6.3532 INE141A16WO7 OBC 15-Jun-16 99.9629 6.7733 1 25 99.9629 6.7733 INE008A16N91 IDBI BK 16-Jun-16 99.9478 6.3543 1 50 99.9478 6.3543 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.8784 6.3483 3 300 99.8784 6.3483 INE095A16SQ8 INDUSIND BK 1-Jul-16 99.6543 7.0343 1 75 99.6543 7.0343 INE608A16MY5 PUNJAB AND SIND BK 12-Aug-16 98.8544 7.0498 2 500 98.8544 7.0498 INE077A16EB8 DENA BK 12-Aug-16 98.8610 7.0087 2 500 98.8610 7.0087 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 98.8101 7.4499 1 5 98.8101 7.4499 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 98.7435 7.0372 6 250 98.7435 7.0372 INE976G16DX4 RBL BK 25-Aug-16 98.5940 7.1303 1 25 98.5940 7.1303 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.4996 6.9499 1 50 98.4996 6.9499 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.4703 7.0002 1 37 98.4703 7.0002 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 98.4725 6.9900 1 25 98.4725 6.9900 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 98.3427 6.9899 1 20 98.3427 6.9899 INE008A16M01 IDBI BK 14-Sep-16 98.2662 7.0000 3 150 98.2662 7.0000 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.0060 7.0726 1 100 98.0060 7.0726 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 97.9502 7.0725 1 100 97.9502 7.0725 INE652A16KV3 STATE BK OF PATIALA 23-Nov-16 96.9005 7.1626 1 50 96.9005 7.1626 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 96.7350 7.1625 2 200 96.7350 7.1625 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 95.4385 7.3299 1 50 95.4385 7.3299 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 95.4202 7.3300 1 50 95.4202 7.3300 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 95.3106 7.3300 1 50 95.3106 7.3300 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.0793 7.2100 2 31 95.0793 7.2100 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 95.0289 7.2600 2 100 95.0289 7.2600 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.0257 7.2100 1 50 95.0257 7.2100 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.0013 7.2200 1 25 95.0013 7.2200 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 94.8966 7.2701 1 50 94.8966 7.2701 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 94.9066 7.2551 1 13 94.9066 7.2551 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.8384 7.2501 15 127.2 94.8384 7.2501 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.8630 7.2401 2 50 94.8630 7.2401 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 94.8206 7.2500 1 75 94.8206 7.2500 INE095A16SC8 INDUSIND BK 15-Mar-17 94.7529 7.3500 1 50 94.7529 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com