Jun 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16QN1 CANARA BK 15-Jun-16 99.9823 6.4616 1 200 99.9823 6.4616 INE608A16MJ6 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-16 99.9822 6.4982 2 100 99.9822 6.4982 INE562A16HW8 INDIAN BK 15-Jun-16 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE434A16NF3 ANDHRA BK 15-Jun-16 99.9822 6.4982 1 34 99.9822 6.4982 INE008A16N91 IDBI BK 16-Jun-16 99.9644 6.4993 1 50 99.9644 6.4993 INE237A16O51 KOTAK MAH BK 17-Jun-16 99.9458 6.5979 1 50 99.9458 6.5979 INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 99.8924 6.5527 1 200 99.8924 6.5527 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.8902 6.6868 1 50 99.8902 6.6868 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.8720 6.6828 1 225 99.8720 6.6828 INE008A16O33 IDBI BK 21-Jun-16 99.8745 6.5522 1 140 99.8745 6.5522 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 99.8168 6.6991 1 5 99.8168 6.6991 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 99.7437 6.6993 1 10 99.7437 6.6993 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.3845 6.8500 1 5 99.3845 6.8500 INE238A16J40 AXIS BK 20-Jul-16 99.2994 7.1534 6 33.5 99.2994 7.1534 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 99.1088 7.4598 2 50 99.1135 7.4197 INE095A16TA0 INDUSIND BK 4-Aug-16 98.9831 7.4996 1 25 98.9831 7.4996 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 98.9629 7.5002 2 25 98.9629 7.5002 INE237A16Q59 KOTAK MAH BK 8-Aug-16 98.9562 7.1297 1 5 98.9562 7.1297 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 98.9457 6.9450 1 5 98.9457 6.9450 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 98.8678 7.5997 1 5 98.8678 7.5997 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 98.8067 7.6003 1 5 98.8067 7.6003 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 98.8146 6.9502 1 5 98.8146 6.9502 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.7638 7.0286 1 240 98.7638 7.0286 INE683A16IH1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Sep-16 98.5012 7.0302 1 50 98.5012 7.0302 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.3474 7.0498 2 150 98.3474 7.0498 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 9-Sep-16 98.3358 7.1001 2 133.25 98.3358 7.1001 INE077A16EF9 DENA BK 12-Sep-16 98.2937 7.0401 1 250 98.2937 7.0401 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 98.2906 6.8998 1 25 98.2906 6.8998 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 98.1397 7.0600 1 50 98.1397 7.0600 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.0336 7.0398 2 150 98.0445 6.9999 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 97.9723 7.0601 1 100 97.9723 7.0601 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 97.2306 7.2701 1 15 97.2306 7.2701 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 96.5346 7.1600 2 50 96.5346 7.1600 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 96.5346 7.1600 3 100 96.5346 7.1600 INE090A169D0 ICICI BK 6-Jan-17 96.0326 7.3200 1 25 96.0326 7.3200 INE090A163E1 ICICI BK 13-Jan-17 95.9195 7.2899 1 10 95.9195 7.2899 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 95.4444 7.3200 1 50 95.4444 7.3200 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 95.4292 7.3149 1 10 95.4292 7.3149 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 95.4152 7.2774 1 10 95.4152 7.2774 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 95.3064 7.2775 1 10 95.3064 7.2775 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.2621 7.3199 1 50 95.2621 7.3199 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 95.2187 7.1875 1 25 95.2187 7.1875 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.0907 7.2199 1 75 95.0907 7.2199 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.1086 7.2199 1 25 95.1086 7.2199 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 95.0728 7.2200 1 250 95.0728 7.2200 INE238A16H83 AXIS BK 7-Mar-17 94.9586 7.2850 1 25 94.9586 7.2850 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 94.9882 7.2399 1 25 94.9882 7.2399 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 94.9656 7.2200 1 200 94.9656 7.2200 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 94.9079 7.2801 2 100 94.9079 7.2801 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 94.9345 7.2400 1 25 94.9345 7.2400 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 94.9145 7.2701 1 20 94.9145 7.2701 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 94.8967 7.1900 1 75 94.8967 7.1900 INE095A16SC8 INDUSIND BK 15-Mar-17 94.7971 7.3380 1 50 94.7971 7.3380 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 94.5860 7.3050 1 25 94.5860 7.3050 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 94.5821 7.2851 1 10 94.5821 7.2851 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 93.2331 7.4625 1 25 93.2331 7.4625 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com