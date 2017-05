Jun 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MK4 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-16 99.9489 6.2252 3 250 99.9487 6.2447 INE476A16RH1 CANARA BK 20-Jun-16 99.9491 6.1988 3 145.95 99.9491 6.1960 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.9262 6.7383 4 261 99.9269 6.6753 INE028A16AX3 BK OF BARODA 21-Jun-16 99.9287 6.5147 2 175 99.9270 6.6661 INE092T16082 IDFC BK 21-Jun-16 99.9296 6.4285 1 100 99.9296 6.4285 INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 99.9305 6.3463 1 50 99.9305 6.3463 INE238A16I74 AXIS BK 4-Jul-16 99.6773 6.9510 3 249.25 99.6773 6.9510 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 99.1503 6.8000 1 10 99.1503 6.8000 INE141A16XA4 OBC 8-Aug-16 99.0954 6.7999 1 5 99.0954 6.7999 INE237A16Q75 KOTAK MAH BK 9-Aug-16 98.9831 7.4996 1 25 98.9831 7.4996 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 98.9227 7.4999 1 25 98.9227 7.4999 INE705A16OI8 VIJAYA BK 16-Aug-16 98.8708 6.9478 1 150 98.8708 6.9478 INE434A16NR8 ANDHRA BK 22-Aug-16 98.7699 6.8875 2 200 98.7699 6.8875 INE976G16DX4 RBL BK 25-Aug-16 98.6770 7.0923 3 150 98.6770 7.0923 INE476A16QT8 CANARA BK 29-Aug-16 98.6485 6.8501 1 43.75 98.6485 6.8501 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 98.4547 6.8201 1 75 98.4547 6.8201 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.3935 6.8500 1 125 98.3935 6.8500 INE528G16C40 YES BK 13-Sep-16 98.3520 6.9500 1 4 98.3520 6.9500 INE008A16M01 IDBI BK 14-Sep-16 98.3218 7.0000 2 150 98.3218 7.0000 INE705A16OJ6 VIJAYA BK 15-Sep-16 98.3039 6.9973 2 250 98.3039 6.9973 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 98.3209 6.8499 1 100 98.3209 6.8499 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 98.2956 6.9549 1 5 98.2956 6.9549 INE090A164C3 ICICI BK 24-Oct-16 97.5101 7.2250 2 3 97.5101 7.2250 INE652A16KV3 STATE BK OF PATIALA 23-Nov-16 96.9784 7.1525 2 250 96.9784 7.1525 INE652A16KW1 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-16 96.9416 7.1524 1 250 96.9416 7.1524 INE237A16M20 KOTAK MAH BK 1-Dec-16 96.8108 7.2000 1 25 96.8108 7.2000 INE237A16M38 KOTAK MAH BK 2-Dec-16 96.7923 7.2001 1 25 96.7923 7.2001 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 96.7652 7.2200 1 25 96.7652 7.2200 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 96.4425 7.1999 1 50 96.4425 7.1999 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 95.5404 7.2499 1 50 95.5404 7.2499 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 95.2872 7.2500 1 50 95.2872 7.2500 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 95.1559 7.2300 1 50 95.1559 7.2300 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 94.9433 7.2000 1 50 94.9433 7.2000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 94.9100 7.2499 1 50 94.9100 7.2499 INE528G16G79 YES BK 12-Jun-17 93.0652 7.5550 5 48 93.0652 7.5550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com