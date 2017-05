Jun 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MP3 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-16 99.9832 6.1330 1 50 99.9832 6.1330 INE095A16SJ3 INDUSIND BK 21-Jun-16 99.9832 6.1330 1 35 99.9832 6.1330 INE692A16ES8 UNION BK OF INDIA 21-Jun-16 99.9825 6.3886 1 25 99.9825 6.3886 INE077A16DZ9 DENA BK 21-Jun-16 99.9832 6.1330 1 5 99.9832 6.1330 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 99.9310 6.3006 1 25 99.9310 6.3006 INE238A16J73 AXIS BK 24-Jun-16 99.9258 6.7758 1 5 99.9258 6.7758 INE040A16AT6 HDFC BK 30-Jun-16 99.8326 6.8004 1 5 99.8326 6.8004 INE705A16OE7 VIJAYA BK 01-Jul-16 99.8059 7.0984 1 5 99.8059 7.0984 INE238A16A31 AXIS BK 06-Jul-16 99.7074 6.6945 3 20 99.7074 6.6945 INE705A16ML6 VIJAYA BK 02-Aug-16 99.2123 6.8998 1 5 99.2123 6.8998 INE077A16EC6 DENA BK 05-Aug-16 99.1535 6.9247 1 25 99.1535 6.9247 INE608A16MX7 PUNJAB AND SIND BK 05-Aug-16 99.1140 7.0931 1 15 99.1140 7.0931 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.0502 7.0000 1 5 99.0502 7.0000 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 98.9068 6.8378 4 250 98.9068 6.8378 INE171A16FR2 THE FEDERAL BK 18-Aug-16 98.7990 7.6499 1 5 98.7990 7.6499 INE141A16XB2 OBC 19-Aug-16 98.8901 6.8277 6 500 98.8901 6.8277 INE705A16OK4 VIJAYA BK 19-Aug-16 98.8747 6.9236 6 120 98.8708 6.9478 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 98.7479 6.9076 4 250 98.7479 6.9076 INE238A16L20 AXIS BK 26-Aug-16 98.7448 6.9250 2 125 98.7448 6.9250 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 09-Sep-16 98.5069 6.8302 2 150 98.5026 6.8501 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 98.3543 6.9401 1 25 98.3543 6.9401 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 97.5067 7.2351 1 15 97.5067 7.2351 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 96.9887 7.1725 4 300 96.9887 7.1725 INE238A16F44 AXIS BK 01-Dec-16 96.8537 7.2299 1 50 96.8537 7.2299 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 96.5104 7.1726 1 25 96.5104 7.1726 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 95.2097 7.2300 2 150 95.2097 7.2300 INE556F16085 SIDBI 02-Mar-17 95.1918 7.2300 3 200 95.1918 7.2300 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 95.1150 7.2100 1 25 95.1150 7.2100 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 94.8587 7.2200 2 75 94.8587 7.2200 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 94.7096 7.2300 1 125 94.7096 7.2300 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 93.6874 7.4301 2 25 93.6874 7.4301 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 93.5157 7.5100 4 31 93.5157 7.5100 INE528G16G87 YES BK 23-May-17 93.5036 7.5250 4 31 93.5036 7.5250 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.2082 7.4500 1 25 93.2082 7.4500 INE528G16G95 YES BK 15-Jun-17 93.0652 7.5550 1 75 93.0652 7.5550 INE237A16S57 KOTAK MAH BK 16-Jun-17 93.0859 7.5100 1 100 93.0859 7.5100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com