Jun 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16J73 AXIS BK 24-Jun-16 99.9495 6.1473 1 200 99.9495 6.1473 INE457A16IA5 BK OF MAHARASHTRA 24-Jun-16 99.9482 6.3056 1 25 99.9482 6.3056 INE528G16B66 YES BK 02-Aug-16 99.1818 7.1692 1 0.15 99.1818 7.1692 INE476A16QZ5 CANARA BK 02-Aug-16 99.1891 7.1047 2 0.02 99.1891 7.1047 INE077A16EC6 DENA BK 05-Aug-16 99.1620 7.0103 1 25 99.1620 7.0103 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 08-Aug-16 99.1072 6.8502 1 5 99.1072 6.8502 INE077A16EB8 DENA BK 12-Aug-16 98.9848 7.3402 1 25 98.9848 7.3402 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 98.9034 7.0999 1 5 98.9034 7.0999 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 98.8347 7.5500 1 5 98.8347 7.5500 INE238A16E45 AXIS BK 08-Sep-16 98.5233 6.9250 1 50 98.5233 6.9250 INE556R16056 THE BK OF TOKYO 09-Sep-16 98.4943 6.9748 3 450 98.4943 6.9748 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.5208 6.8502 1 50 98.5208 6.8502 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.4662 6.8501 2 275 98.4662 6.8501 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.4662 6.8501 3 142.5 98.4662 6.8501 INE556R16064 THE BK OF TOKYO 12-Sep-16 98.4387 6.9749 1 50 98.4387 6.9749 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 98.4117 6.8498 1 75 98.4117 6.8498 INE562A16HZ1 INDIAN BK 16-Sep-16 98.4125 6.7676 2 300 98.4125 6.7676 INE237A16K48 KOTAK MAH BK 20-Sep-16 98.3040 6.9200 1 500 98.3040 6.9200 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 98.3016 6.9300 1 25 98.3016 6.9300 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 97.0031 7.1826 2 500 97.0031 7.1826 INE238A16F51 AXIS BK 02-Dec-16 96.8579 7.2199 2 100 96.8579 7.2199 INE237A16M46 KOTAK MAH BK 26-Dec-16 96.4241 7.2000 1 25 96.4241 7.2000 INE008A16L28 IDBI BK 09-Feb-17 95.5948 7.2500 1 25 95.5948 7.2500 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 95.3775 7.2499 1 25 95.3775 7.2499 INE090A164F6 ICICI BK 03-Mar-17 95.1918 7.2300 1 25 95.1918 7.2300 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.9121 7.2201 2 50 94.9121 7.2201 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 94.6814 7.2450 1 100 94.6814 7.2450 INE040A16BC0 HDFC BK 05-Jun-17 93.4055 7.4050 2 150 93.4055 7.4050 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.1761 7.5300 1 35 93.1761 7.5300 INE480Q16101 COOPERATIEVE 12-Jun-17 93.1645 7.5225 3 16 93.1645 7.5225 ============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com