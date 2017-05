Jun 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 99.9299 6.4011 1 25 99.9299 6.4011 INE705A16OE7 VIJAYA BK 1-Jul-16 99.8326 6.8004 2 190 99.8326 6.8004 INE095A16SQ8 INDUSIND BK 1-Jul-16 99.8468 7.0005 1 5 99.8468 7.0005 INE090A16Z88 ICICI BK 7-Jul-16 99.7379 6.8513 1 4.5 99.7379 6.8513 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.5180 6.7993 1 50 99.5180 6.7993 INE095A16ST2 INDUSIND BK 26-Jul-16 99.3666 7.0504 1 5 99.3666 7.0504 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 99.1889 7.2798 1 5 99.1889 7.2798 INE095A16TA0 INDUSIND BK 4-Aug-16 99.1455 7.4900 1 25 99.1455 7.4900 INE237A16Q59 KOTAK MAH BK 8-Aug-16 99.1354 6.9202 1 5 99.1354 6.9202 INE705A16OG2 VIJAYA BK 10-Aug-16 99.0375 7.3901 1 25 99.0375 7.3901 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.9224 7.1002 1 5 98.9224 7.1002 INE705A16OK4 VIJAYA BK 19-Aug-16 98.9263 6.8302 1 5 98.9263 6.8302 INE238A16D79 AXIS BK 15-Sep-16 98.4366 6.8200 3 175 98.4366 6.8200 INE562A16HZ1 INDIAN BK 16-Sep-16 98.4231 6.7999 1 100 98.4231 6.7999 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 97.3920 7.2401 1 110 97.3920 7.2401 INE090A165D8 ICICI BK 5-Dec-16 96.8478 7.2000 1 50 96.8478 7.2000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.2466 7.1999 1 75 95.2466 7.1999 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 95.1764 7.1699 1 25 95.1764 7.1699 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.1714 7.1500 1 50 95.1714 7.1500 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.1537 7.1500 1 25 95.1537 7.1500 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 95.1165 7.1801 1 15 95.1165 7.1801 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 95.0777 7.2401 1 5 95.0777 7.2401 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.0061 7.2399 1 3 95.0061 7.2399 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 95.0408 7.1600 1 25 95.0408 7.1600 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.9766 7.1501 1 25 94.9766 7.1501 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 94.7538 7.2174 1 50 94.7538 7.2174 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 93.4627 7.4000 2 75 93.4627 7.4000 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 93.4132 7.4600 1 25 93.4132 7.4600 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.1743 7.5321 3 165 93.1845 7.5200 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 93.0065 7.5608 2 4 93.0065 7.5608 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com