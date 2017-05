Jun 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16RE8 CANARA BK 27-Jun-16 99.9288 6.5016 2 175 99.9288 6.5016 INE008A16P08 IDBI BK 27-Jun-16 99.9288 6.5016 1 40 99.9288 6.5016 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 99.9458 6.5979 1 5 99.9458 6.5979 INE238A16I41 AXIS BK 30-Jun-16 99.8916 6.6015 1 5 99.8916 6.6015 INE090A16Z88 ICICI BK 07-Jul-16 99.7379 6.8513 1 20 99.7379 6.8513 INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 99.5602 7.3289 1 5 99.5602 7.3289 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 99.2745 7.4095 1 25 99.2745 7.4095 INE141A16WY6 OBC 02-Aug-16 99.2603 6.8001 1 5 99.2603 6.8001 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 08-Aug-16 99.1242 7.0107 1 12 99.1242 7.0107 INE238A16K62 AXIS BK 08-Aug-16 99.1662 6.8199 1 5 99.1662 6.8199 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.0675 7.3099 1 5 99.0675 7.3099 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 98.9224 7.1002 1 45 98.9224 7.1002 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 98.9444 7.0801 1 25 98.9444 7.0801 INE562A16IA2 INDIAN BK 22-Aug-16 98.8998 6.7673 2 500 98.8998 6.7673 INE705A16OM0 VIJAYA BK 22-Aug-16 98.8869 6.8476 5 250 98.8869 6.8476 INE434A16NR8 ANDHRA BK 22-Aug-16 98.8780 7.0200 1 25 98.8780 7.0200 INE476A16QS0 CANARA BK 02-Sep-16 98.6964 6.7901 1 100 98.6964 6.7901 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.5113 6.8097 1 50 98.5113 6.8097 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 98.4823 6.7770 3 145 98.4817 6.7798 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 98.4592 6.7999 1 25 98.4592 6.7999 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 97.5650 7.2298 2 15 97.5650 7.2298 INE237A16M46 KOTAK MAH BK 26-Dec-16 96.4869 7.1450 1 25 96.4869 7.1450 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 95.6455 7.2250 1 75 95.6455 7.2250 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 95.5190 7.2249 1 15 95.5190 7.2249 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 95.2699 7.2199 1 50 95.2699 7.2199 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 95.2560 7.1850 1 100 95.2560 7.1850 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 95.2120 7.1699 1 15 95.2120 7.1699 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 95.1599 7.2237 1 90 95.1599 7.2237 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 95.2133 7.1400 1 25 95.2133 7.1400 INE238A16H83 AXIS BK 07-Mar-17 95.1623 7.2199 1 25 95.1623 7.2199 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 94.9745 7.2336 1 13.8 94.9745 7.2336 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.9794 7.1725 2 50 94.9810 7.1700 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.9633 7.1700 1 25 94.9633 7.1700 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 94.7698 7.2200 1 25 94.7698 7.2200 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.1877 7.5375 1 100 93.1877 7.5375 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com