Jun 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 99.9491 6.1960 1 5 99.9491 6.1960 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 99.9305 6.3463 2 60 99.9250 6.8489 INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 99.9288 6.5016 2 50 99.9288 6.5016 INE237A16Q00 KOTAK MAH BK 28-Jun-16 99.9288 6.5016 2 46 99.9288 6.5016 INE238A16K62 AXIS BK 08-Aug-16 99.2123 6.8998 1 5 99.2123 6.8998 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 08-Aug-16 99.2236 6.8001 1 5 99.2236 6.8001 INE092T16207 IDFC BK 16-Aug-16 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE562A16IA2 INDIAN BK 22-Aug-16 98.9128 6.7998 2 59 98.9128 6.7998 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 98.9344 7.0202 1 25 98.9344 7.0202 INE705A16OO6 VIJAYA BK 23-Aug-16 98.8934 6.8069 4 425 98.8966 6.7872 INE237A16H27 KOTAK MAH BK 23-Aug-16 98.8912 7.1798 1 25 98.8912 7.1798 INE092T16231 IDFC BK 01-Sep-16 98.7223 6.8461 3 250 98.7221 6.8474 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.5294 6.8098 1 25 98.5294 6.8098 INE077A16EH5 DENA BK 15-Sep-16 98.4695 6.8351 2 50 98.4695 6.8351 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 98.4772 6.8002 1 15 98.4772 6.8002 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.3777 6.8398 1 75 98.3777 6.8398 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 98.3730 6.8600 1 9.75 98.3730 6.8600 INE649A16FX5 STATE BK OF HYDERABAD 27-Sep-16 98.2659 6.7802 5 200 98.2659 6.7802 INE237A16M38 KOTAK MAH BK 02-Dec-16 96.9447 7.1449 1 5 96.9447 7.1449 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 95.3127 7.1800 1 100 95.3127 7.1800 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 06-Mar-17 95.2424 7.1501 1 5 95.2424 7.1501 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 95.2310 7.1401 3 75 95.2310 7.1401 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 95.1521 7.1801 1 50 95.1521 7.1801 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 95.0940 7.1600 1 25 95.0940 7.1600 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 94.9810 7.1700 1 25 94.9810 7.1700 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 94.9566 7.1800 1 50 94.9566 7.1800 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 94.7658 7.2000 1 4 94.7658 7.2000 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 93.5957 7.5001 2 75 93.5957 7.5001 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.2371 7.5000 3 150 93.2371 7.5000 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 93.0644 7.5350 2 50 93.0644 7.5350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com