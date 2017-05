Jun 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16ET6 UNION BK OF INDIA 28-Jun-16 99.9823 6.4616 2 115 99.9823 6.4616 INE705A16OE7 VIJAYA BK 1-Jul-16 99.9277 6.6021 1 40 99.9277 6.6021 INE705A16OF4 VIJAYA BK 4-Jul-16 99.8717 6.6985 3 225 99.8717 6.6985 INE237A16M87 KOTAK MAH BK 4-Jul-16 99.8698 6.7979 1 100 99.8698 6.7979 INE434A16LU6 ANDHRA BK 5-Jul-16 99.8536 6.6893 1 50 99.8536 6.6893 INE141A16WR0 OBC 28-Jul-16 99.4342 6.6997 1 50 99.4342 6.6997 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 99.4099 6.7713 4 350 99.4160 6.7004 INE141A16WX8 OBC 1-Aug-16 99.3616 6.7004 1 50 99.3616 6.7004 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 99.2888 6.8802 1 4 99.2888 6.8802 INE077A16EC6 DENA BK 5-Aug-16 99.2871 6.7199 1 50 99.2871 6.7199 INE077A16EC6 DENA BK 5-Aug-16 99.2457 7.3003 1 25 99.2457 7.3003 INE976G16DW6 RBL BK 5-Aug-16 99.2252 7.5003 1 5 99.2252 7.5003 INE095A16TE2 INDUSIND BK 16-Aug-16 99.0727 6.8326 1 20 99.0727 6.8326 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 98.9793 7.3803 1 25 98.9793 7.3803 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 98.9208 7.2401 1 25 98.9208 7.2401 INE705A16OO6 VIJAYA BK 23-Aug-16 98.7737 7.9501 3 150 98.7737 7.9501 INE077A16EE2 DENA BK 25-Aug-16 98.8844 7.0998 1 5 98.8844 7.0998 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 98.8966 6.7872 2 350 98.8966 6.7872 INE095A16TB8 INDUSIND BK 26-Aug-16 98.8917 6.8177 2 200 98.8917 6.8177 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 98.8733 7.0497 1 5 98.8733 7.0497 INE095A16TD4 INDUSIND BK 31-Aug-16 98.7974 6.8353 1 30 98.7974 6.8353 INE092T16231 IDFC BK 1-Sep-16 98.7770 6.8473 7 300 98.7770 6.8473 INE514E16AJ3 EXIM 1-Sep-16 98.7818 6.8201 1 5 98.7818 6.8201 INE092T16249 IDFC BK 6-Sep-16 98.6855 6.8477 2 150 98.6855 6.8477 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.5838 6.8096 1 16 98.5838 6.8096 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 98.5517 6.7899 1 4 98.5517 6.7899 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.4390 6.8094 1 75 98.4390 6.8094 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 98.1339 7.0824 1 250 98.1339 7.0824 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 97.0040 7.1349 4 200 97.0040 7.1349 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 96.8669 7.1550 2 100 96.8669 7.1550 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 95.5761 7.2199 1 2 95.5761 7.2199 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 95.3176 7.2300 4 100 95.3176 7.2300 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 95.3531 7.1725 1 50 95.3531 7.1725 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 95.3306 7.1800 1 25 95.3306 7.1800 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 95.3036 7.1375 1 50 95.3036 7.1375 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 95.2277 7.2300 1 25 95.2277 7.2300 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 95.2097 7.2300 1 25 95.2097 7.2300 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.1902 7.2325 1 50 95.1902 7.2325 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 95.1343 7.1801 1 50 95.1343 7.1801 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 95.1214 7.2001 1 25 95.1214 7.2001 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.1343 7.1801 1 5 95.1343 7.1801 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 93.4879 7.5000 1 50 93.4879 7.5000 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.2974 7.4920 4 125 93.2991 7.4900 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 93.2634 7.4900 1 25 93.2634 7.4900 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.2455 7.4900 1 4 93.2455 7.4900 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 93.1545 7.4922 2 24.2 93.1564 7.4900 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 93.1208 7.4900 2 12 93.1208 7.4900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com