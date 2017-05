Jun 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16DR6 RBL BK 29-Jun-16 99.9825 6.3886 1 50 99.9825 6.3886 INE040A16AT6 HDFC BK 30-Jun-16 99.9646 6.4678 7 1375 99.9644 6.4993 INE141A16WQ2 OBC 4-Jul-16 99.8851 6.9978 2 300 99.8851 6.9978 INE077A16EA0 DENA BK 4-Jul-16 99.8859 6.9490 1 300 99.8859 6.9490 INE705A16OF4 VIJAYA BK 4-Jul-16 99.8851 6.9978 6 225 99.8851 6.9978 INE238A16I74 AXIS BK 4-Jul-16 99.8851 6.9978 1 220 99.8851 6.9978 INE237A16M87 KOTAK MAH BK 4-Jul-16 99.8851 6.9978 1 150 99.8851 6.9978 INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 99.4907 6.9202 1 100 99.4907 6.9202 INE095A16SU0 INDUSIND BK 27-Jul-16 99.4642 6.7800 2 85 99.4642 6.7800 INE141A16WR0 OBC 28-Jul-16 99.4587 6.8500 1 5 99.4587 6.8500 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 99.4258 6.7998 2 50 99.4258 6.7998 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 99.4401 6.8500 1 5 99.4401 6.8500 INE476A16QZ5 CANARA BK 2-Aug-16 99.3242 7.0956 1 0.25 99.3242 7.0956 INE141A16XA4 OBC 8-Aug-16 99.2431 6.7896 2 5 99.2431 6.7896 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 99.2236 6.8001 1 50 99.2236 6.8001 INE077A16EB8 DENA BK 12-Aug-16 99.1040 7.4999 1 25 99.1040 7.4999 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 99.1052 7.4898 1 25 99.1052 7.4898 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.0954 6.7999 1 25 99.0954 6.7999 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.0556 7.2498 1 25 99.0556 7.2498 INE562A16IA2 INDIAN BK 22-Aug-16 98.9857 6.8002 1 50 98.9857 6.8002 INE090A168A8 ICICI BK 25-Aug-16 98.9201 6.8701 1 6 98.9201 6.8701 INE141A16XC0 OBC 26-Aug-16 98.9100 6.8175 2 900 98.9100 6.8175 INE141A16XC0 OBC 26-Aug-16 98.9283 6.8174 4 900 98.9283 6.8174 INE095A16TB8 INDUSIND BK 26-Aug-16 98.8844 7.0998 1 5 98.8844 7.0998 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 98.8751 6.8075 3 600 98.8751 6.8075 INE608A16MZ2 PUNJAB AND SIND BK 1-Sep-16 98.7987 6.8278 3 400 98.7987 6.8278 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.7888 6.7802 3 39 98.7818 6.8201 INE092T16256 IDFC BK 2-Sep-16 98.7787 6.8377 1 25 98.7787 6.8377 INE092T16249 IDFC BK 6-Sep-16 98.7038 6.8475 1 250 98.7038 6.8475 INE683A16IO7 THE SOUTH INDIAN BK 12-Sep-16 98.5816 6.9101 2 350 98.5735 6.9501 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.6180 6.8200 1 50 98.6180 6.8200 INE008A16J22 IDBI BK 12-Sep-16 98.5958 6.8399 1 25 98.5958 6.8399 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.6029 6.8048 1 9 98.6029 6.8048 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 98.5496 6.7998 1 50 98.5496 6.7998 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 98.5454 6.8198 1 50 98.5454 6.8198 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 98.5272 6.8201 1 25 98.5272 6.8201 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.4745 6.8124 1 100 98.4745 6.8124 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 98.4327 6.8373 5 350 98.4327 6.8373 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 98.2809 6.8650 1 25 98.2809 6.8650 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 97.0274 7.1225 2 200 97.0274 7.1225 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 96.8906 7.1424 1 100 96.8906 7.1424 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 96.8172 7.1001 3 100 96.8172 7.1001 INE008A16K94 IDBI BK 15-Dec-16 96.7761 7.1525 1 50 96.7761 7.1525 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 95.8770 7.2000 1 50 95.8770 7.2000 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.5936 7.1901 1 50 95.5936 7.1901 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 95.5039 7.1300 1 50 95.5039 7.1300 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 95.4140 7.1899 1 50 95.4140 7.1899 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 95.3899 7.2000 1 50 95.3899 7.2000 INE077A16DR6 DENA BK 1-Mar-17 95.3689 7.2050 1 2 95.3689 7.2050 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.3663 7.1801 1 13 95.3663 7.1801 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 95.3485 7.1799 1 3.5 95.3485 7.1799 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 95.3252 7.1599 1 125 95.3252 7.1599 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 95.3073 7.1600 1 150 95.3073 7.1600 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 95.2331 7.2500 1 2 95.2331 7.2500 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.1791 7.2500 1 50 95.1791 7.2500 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.1971 7.2500 1 50 95.1971 7.2500 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 95.1714 7.1500 1 100 95.1714 7.1500 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.1457 7.1900 2 4.5 95.1457 7.1900 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 95.1150 7.2100 1 50 95.1150 7.2100 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 94.8934 7.1949 1 2.8 94.8934 7.1949 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 93.6678 7.5000 3 38.25 93.6678 7.5000 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 93.6858 7.5000 1 25 93.6858 7.5000 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 93.4879 7.5000 1 50 93.4879 7.5000 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 93.4954 7.4250 1 50 93.4954 7.4250 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.3086 7.5000 1 25 93.3086 7.5000 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 93.3074 7.4800 1 25 93.3074 7.4800 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.2550 7.5000 1 12 93.2550 7.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 