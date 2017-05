Jun 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WU4 OBC 1-Jul-16 99.9821 6.5165 2 500 99.9822 6.4982 INE705A16OE7 VIJAYA BK 1-Jul-16 99.9821 6.5243 3 350 99.9822 6.4982 INE237A16P01 KOTAK MAH BK 1-Jul-16 99.9821 6.5347 1 300 99.9821 6.5347 INE238A16A23 AXIS BK 1-Jul-16 99.9821 6.5347 1 300 99.9821 6.5347 INE141A16WQ2 OBC 4-Jul-16 99.9291 6.4767 2 185 99.9316 6.2458 INE077A16EA0 DENA BK 4-Jul-16 99.9487 6.2447 1 100 99.9487 6.2447 INE705A16OF4 VIJAYA BK 4-Jul-16 99.9299 6.4011 1 100 99.9299 6.4011 INE238A16A56 AXIS BK 8-Jul-16 99.8566 6.5520 2 130 99.8566 6.5520 INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 99.7441 6.6888 1 5 99.7441 6.6888 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.6633 6.8506 1 10 99.6633 6.8506 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 99.3979 6.6999 1 5 99.3979 6.6999 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.0571 7.0905 1 10 99.0571 7.0905 INE608A16MS7 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-16 99.0056 7.0500 1 5 99.0056 7.0500 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 98.9605 7.1001 1 5 98.9605 7.1001 INE092T16181 IDFC BK 25-Aug-16 98.9548 6.8844 1 175 98.9548 6.8844 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 98.9608 6.8447 2 75 98.9299 7.0502 INE095A16TB8 INDUSIND BK 26-Aug-16 98.9224 7.1002 1 5 98.9224 7.1002 INE238A16L20 AXIS BK 26-Aug-16 98.9374 7.0003 1 5 98.9374 7.0003 INE141A16XC0 OBC 26-Aug-16 98.9419 6.9703 1 5 98.9419 6.9703 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 98.8939 6.8040 1 25 98.8939 6.8040 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 98.8827 6.9899 2 10 98.8812 6.9997 INE092T16173 IDFC BK 29-Aug-16 98.8654 7.0997 1 5 98.8654 7.0997 INE238A16L38 AXIS BK 29-Aug-16 98.8812 6.9997 1 5 98.8812 6.9997 INE077A16EI3 DENA BK 31-Aug-16 98.8604 6.7861 3 250 98.8602 6.7875 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 98.8260 6.7750 1 50 98.8260 6.7750 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.8247 6.7826 1 50 98.8247 6.7826 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 98.7108 6.7139 2 80 98.7050 6.7447 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.6631 6.9660 2 50 98.6283 7.1498 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.6470 6.7651 2 40 98.6470 6.7651 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 98.6151 6.7444 7 77.65 98.6140 6.7500 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 98.6150 6.7451 2 65 98.6150 6.7451 INE652A16KG4 STATE BK OF PATIALA 15-Sep-16 98.5960 6.7501 1 50 98.5960 6.7501 INE480Q16051 COOPERATIEVE CENTRALE 15-Sep-16 98.5550 6.9501 1 42 98.5550 6.9501 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 98.5657 6.8095 1 25 98.5657 6.8095 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.3870 6.8000 2 100 98.3870 6.8000 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 98.3329 6.8001 1 100 98.3329 6.8001 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 98.2063 7.0175 2 250 98.2063 7.0175 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 97.7158 7.1699 1 25 97.7158 7.1699 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 96.8580 7.0900 1 25 96.8580 7.0900 INE514E16AK1 EXIM 16-Dec-16 96.8086 7.1199 1 25 96.8086 7.1199 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 96.6360 7.0199 1 10 96.6360 7.0199 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 95.7934 7.2200 1 100 95.7934 7.2200 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 95.7738 7.2226 3 100 95.7752 7.2201 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 95.7404 7.2175 3 3.65 95.7404 7.2175 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 95.6484 7.2200 1 10 95.6484 7.2200 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 95.6189 7.2397 2 51 95.6187 7.2400 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.6122 7.2200 1 10 95.6122 7.2200 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 95.5580 7.2200 1 100 95.5580 7.2200 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 95.5686 7.1112 1 50 95.5686 7.1112 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 95.5335 7.1401 1 15 95.5335 7.1401 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 95.3777 7.2200 1 100 95.3777 7.2200 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 95.4158 7.1576 1 50 95.4158 7.1576 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.0709 7.6000 1 25 95.0709 7.6000 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 95.3445 7.1575 1 10 95.3445 7.1575 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 95.3466 7.1541 2 150 95.3663 7.1224 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 95.2998 7.2007 1 1 95.2998 7.2007 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 95.2519 7.2200 2 100 95.2519 7.2200 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 95.2723 7.2161 1 25 95.2723 7.2161 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.2528 7.2186 1 50 95.2528 7.2186 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 95.2339 7.2201 1 50 95.2339 7.2201 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 95.2528 7.1901 1 25 95.2528 7.1901 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.1829 7.1877 3 47 95.1814 7.1900 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 95.1372 7.2312 3 144 95.1316 7.2399 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 95.1060 7.2800 1 1 95.1060 7.2800 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.0744 7.1901 1 25 95.0744 7.1901 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 94.8621 7.2150 1 1 94.8621 7.2150 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 93.1827 7.4800 1 50 93.1827 7.4800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 