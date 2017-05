Jul 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16OF4 VIJAYA BK 4-Jul-16 99.9470 6.4518 1 50 99.9470 6.4518 INE238A16A56 AXIS BK 8-Jul-16 99.8749 6.5305 2 35 99.8745 6.5522 INE238A16A64 AXIS BK 13-Jul-16 99.7851 6.5506 4 475 99.7851 6.5506 INE528G16B09 YES BK 18-Jul-16 99.6945 6.5794 1 25 99.6945 6.5794 INE238A16J57 AXIS BK 21-Jul-16 99.6424 6.5496 1 500 99.6424 6.5496 INE683A16IF5 THE SOUTH INDIAN BK 2-Aug-16 99.4705 6.6999 1 25 99.4705 6.6999 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 99.4233 6.6163 2 15.5 99.4247 6.6000 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 99.3936 6.5496 1 25 99.3936 6.5496 INE705A16OH0 VIJAYA BK 5-Aug-16 99.3692 6.6201 1 25 99.3692 6.6201 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 99.2608 6.6297 1 25 99.2608 6.6297 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.1726 6.6200 1 50 99.1726 6.6200 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 99.1331 6.6497 1 50 99.1331 6.6497 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.1868 6.6500 1 25 99.1868 6.6500 INE562A16IA2 INDIAN BK 22-Aug-16 99.0594 6.6650 2 400 99.0601 6.6600 INE092T16181 IDFC BK 25-Aug-16 98.9739 6.8802 1 175 98.9739 6.8802 INE077A16EE2 DENA BK 25-Aug-16 98.9847 7.1997 1 5 98.9847 7.1997 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 98.9800 6.7167 3 200 98.9782 6.7287 INE238A16L38 AXIS BK 29-Aug-16 98.9324 7.0335 2 30 98.9224 7.1002 INE705A16OR9 VIJAYA BK 30-Aug-16 98.9076 6.7191 3 600 98.9058 6.7300 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 98.8770 6.5802 2 50 98.8770 6.5802 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.7463 6.6201 3 250 98.7463 6.6201 INE976G16EA0 RBL BK 9-Sep-16 98.7360 6.6752 1 13 98.7360 6.6752 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.6987 6.5925 4 400 98.7011 6.5800 INE095A16RK3 INDUSIND BK 13-Sep-16 98.6471 6.7646 1 50 98.6471 6.7646 INE090A161B1 ICICI BK 13-Sep-16 98.6697 6.6501 1 50 98.6697 6.6501 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 98.6330 6.7449 1 75 98.6330 6.7449 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 98.6206 6.6302 1 100 98.6206 6.6302 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 98.6165 6.6502 3 45.2 98.6165 6.6502 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.5512 6.6243 2 400 98.5608 6.5800 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 98.5204 6.7675 3 100 98.5242 6.7498 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.4166 6.7499 2 100 98.4166 6.7499 INE090A162C7 ICICI BK 26-Sep-16 98.4397 6.6498 1 25 98.4397 6.6498 INE238A16C21 AXIS BK 28-Sep-16 98.3808 6.7498 1 25 98.3808 6.7498 INE237A16J66 KOTAK MAH BK 10-Oct-16 98.1025 6.9899 1 1 98.1025 6.9899 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 97.1074 7.0601 1 60 97.1074 7.0601 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 96.8784 7.0849 1 50 96.8784 7.0849 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 96.8967 6.9999 1 100 96.8967 6.9999 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 95.7515 7.2299 1 50 95.7515 7.2299 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.3115 7.1249 1 10 95.3115 7.1249 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 95.1072 7.2500 1 150 95.1072 7.2500 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 95.0770 7.1860 3 375 95.0614 7.2100 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 94.9100 7.2499 1 50 94.9100 7.2499 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 94.8921 7.2500 1 100 94.8921 7.2500 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 94.9506 7.1100 1 1 94.9506 7.1100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com